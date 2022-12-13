Лаос и Иордания закрыли воздушное пространство для самолетов из РФ: это усложнило полеты в Таиланд и Египет
Иордания начала отказывать российским авиакомпаниям в пролете – в результате две из них получили проблемы с рейсами в Египет, а из-за запрета Лаоса – полеты в Таиланд стали на 4 часа дольше
Об этом пишет профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".
Несколько российских перевозчиков используют иорданское небо при полетах в Египет из-за запрета самолетами с двойной регистрацией летать через Турцию. Но начиная с прошлой недели авиавласти Иордании перестали им утверждать программы с пролетами в своем воздушном пространстве, рассказали "Авиаторщине" два источника.
Первой компанией, столкнувшейся с отказом в пролете, стала Nordwind, которая уже перестала выполнять рейсы над Иорданией. Вслед за ней пострадала i-Fly – ей не согласовали пролеты в иорданском небе с 15 декабря.
По словам собеседника, авиавласти Иордании выставили для российских авиакомпаний новое требование — им теперь нужно предоставить авиастрахование перед третьими лицами с перестрахованием на английском рынке, закрытом для России из-за санкций.
Таким образом, как минимум, у двух перевозчиков из-за действий Иордании образовались существенные сложности с полетами в Египет. Они не могут пролетать через Турцию, Саудовскую Аравию, а теперь и Иорданию. Кроме того, для всех российских перевозчиков закрыта Сирия.
Накануне с схожей проблемой в другой части России столкнулась еще одна авиакомпания – "Аэрофлот", для которой небо для пролетов в Таиланд закрыл Лаос.
В результате авиакомпания вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок на Boeing 737-800 по удлиненному маршруту и с промежуточной посадкой для дозаправки (в пути около 12 часов) вместо прямых семичасовых. А пассажиры столкнулись с многочисленными задержками и переносами рейсов, а также с потерей стыковок.
В настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают "Аэрофлоту" заявку на пролет над своей территорией, несмотря на достигнутые договоренности об этом еще до открытия программы полетов из регионов России в Таиланд, сообщили "Авиаторщине" в пресс-служба авиакомпании.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное