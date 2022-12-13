Об этом пишет профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".

Несколько российских перевозчиков используют иорданское небо при полетах в Египет из-за запрета самолетами с двойной регистрацией летать через Турцию. Но начиная с прошлой недели авиавласти Иордании перестали им утверждать программы с пролетами в своем воздушном пространстве, рассказали "Авиаторщине" два источника.

Первой компанией, столкнувшейся с отказом в пролете, стала Nordwind, которая уже перестала выполнять рейсы над Иорданией. Вслед за ней пострадала i-Fly – ей не согласовали пролеты в иорданском небе с 15 декабря.

По словам собеседника, авиавласти Иордании выставили для российских авиакомпаний новое требование — им теперь нужно предоставить авиастрахование перед третьими лицами с перестрахованием на английском рынке, закрытом для России из-за санкций.

Таким образом, как минимум, у двух перевозчиков из-за действий Иордании образовались существенные сложности с полетами в Египет. Они не могут пролетать через Турцию, Саудовскую Аравию, а теперь и Иорданию. Кроме того, для всех российских перевозчиков закрыта Сирия.

Накануне с схожей проблемой в другой части России столкнулась еще одна авиакомпания – "Аэрофлот", для которой небо для пролетов в Таиланд закрыл Лаос.

В результате авиакомпания вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок на Boeing 737-800 по удлиненному маршруту и с промежуточной посадкой для дозаправки (в пути около 12 часов) вместо прямых семичасовых. А пассажиры столкнулись с многочисленными задержками и переносами рейсов, а также с потерей стыковок.

В настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают "Аэрофлоту" заявку на пролет над своей территорией, несмотря на достигнутые договоренности об этом еще до открытия программы полетов из регионов России в Таиланд, сообщили "Авиаторщине" в пресс-служба авиакомпании.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

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