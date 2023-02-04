Лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку
Собранные от украинцев лампы накаливания попадут на вторичную переработку, а не будут выброшены на свалку – на это потребуется около 100 млн грн.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минсреды Руслан Стрелец.
По его словам, правительство ввело модель, которая позволит все лампы накаливания отправить на вторую переработку, а не просто выбросить их на свалку.
"Перед запуском услуги мы совместно с Минэкономики провели ряд совещаний с главами областных военных администраций, где рассказали о механизме обращения с лампами накаливания", - пояснил министр.
Он рассказал, что утилизация лампочек будет ответственностью местных властей, которые должны заключить договоры со специализированными предприятиями – они будут забирать лампы у Укрпочты и будут осуществлять их вторичную переработку.
По словам Стрельца, работы будут выполняться за счет экологического налога, поступающего в местные бюджеты.
Министр уточнил, что себестоимость утилизации 1 лампы колеблется от 50 коп. до 1,5 грн. Таким образом, в среднем на утилизацию 50 млн. лампочек накаливания потребуется около 100 млн. грн., без учета логистики перевозки ламп на перерабатывающие предприятия.
- В декабре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.
- Президент Владимир Зеленский предложил проект по закупке 50 млн LED-ламп для Украины, отметив, что они позволят сохранить около 1 ГВт электричества.
- Программа обмена ламп накаливания на LED стартовала 30 января.
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