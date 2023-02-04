Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минсреды Руслан Стрелец.

По его словам, правительство ввело модель, которая позволит все лампы накаливания отправить на вторую переработку, а не просто выбросить их на свалку.

"Перед запуском услуги мы совместно с Минэкономики провели ряд совещаний с главами областных военных администраций, где рассказали о механизме обращения с лампами накаливания", - пояснил министр.

Он рассказал, что утилизация лампочек будет ответственностью местных властей, которые должны заключить договоры со специализированными предприятиями – они будут забирать лампы у Укрпочты и будут осуществлять их вторичную переработку.

По словам Стрельца, работы будут выполняться за счет экологического налога, поступающего в местные бюджеты.

Министр уточнил, что себестоимость утилизации 1 лампы колеблется от 50 коп. до 1,5 грн. Таким образом, в среднем на утилизацию 50 млн. лампочек накаливания потребуется около 100 млн. грн., без учета логистики перевозки ламп на перерабатывающие предприятия.