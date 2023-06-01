Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Лампочка для Ахметова
OPINION

Лампочка для Ахметова

Сергей Руденко
1 июня, 2023 четверг
10:51
Мнение Сергей Руденко

С 1 июня в Украине дорожает электроэнергия. В Минэнерго говорят, это все из-за потери части генерации – из-за обстрелов россиянами. Кто же у нас сейчас владеет облэнерго?

  • Игорь Коломойский
  • Оксана Марченко

Ринат Ахметов, российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин, негражданин Украины Игорь Коломойский, любитель футбола и драгоценных часов Игорь Суркис, экс-регионал Юлия Левочкина, Марина Ярославская - экс-жена Александра Ярославского, Геннадий Боголюбов, эксрегионал Юрий Бойко, Вадим , Оксана Марченко (так было до последнего времени).

Часть компаний, владеющих украинскими облэнерго, зарегистрированы в оффшоре на Кипре и Нидерландах.

Почему стратегически важные для безопасности государства компании до сих пор имеют юрисдикцию в оффшорах?

И кто-то может мне объяснить, почему потери всем компаниям упомянутых лиц должны компенсировать украинцы, а не россияне, разбившие их предприятия?

Известно также, что тот же Ахметов владеет виллой на Лазурном побережье стоимостью 200 миллионов евро.

Читайте также: Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так

Этих денег после продажи виллы недостаточно для реконструкции его облэнерго?

И еще одна. Что там у нас с деолигархизацией? Завершили?

Об авторе: Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Экономика
Ринат Ахметов
Сергей Руденко
Читайте также:
знищені окупанти
31 мая, 2023 среда
Вражеская ДРГ пыталась зайти из России на Харьковщину: в ОВА раскрыли детали
Очільник МОН Оксен Лісовий
30 мая, 2023 вторник
Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
тарифи на електроенергію, лічильник
Автор Зиновия Воронович
31 мая, 2023 среда
Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.05
    Покупка 37.05
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
11:39
Обновлено
Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества
11:37
Обновлено
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
11:24
Обновлено
Мужчина погибшей от ракетной атаки на Киев 1 июня заявил о закрытом укрытии во время тревоги, власти выясняют причины
10:59
Инфографика
Курс валют на 1 июня: сколько стоит евро, доллар и злотый
10:58
Эксклюзив
Мы будем пытаться увеличить мощность и успеваемость ПВО Украины, - Блинкен
10:48
Обновлено
флаг России
"Мы идем освобождать всю РФ": РДК и легион "Свобода России" заявили о начале второй фазы рейда
10:27
Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира
10:23
СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, собиравшего информацию о вооружениях и ПВО
10:07
Обзор
В День защиты детей россияне убили маленьких украинцев, Молдову защищают самолеты НАТО. Акценты мировых СМИ 1 июня
10:04
На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка
10:01
Пригожин заявил о выходе основной силы ПВК Вагнера из Бахмута
09:48
Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
09:35
Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей
08:44
Инфографика
Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:28
Украинские номады
08:26
Белый дом
Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
07:38
Украинское Минобороны призвало Австралию присоединиться к танковой коалиции
07:36
Ночью ПВО сбила 10 из 10 вражеских ракет комплекса "Искандер", летевших на Киевщину, - Генштаб
07:01
Обновлено
Верещук: враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям
06:47
Военное командование РФ хочет заменить в наступательных операциях в Украине вагнеровцев кадыровцами, - ISW
05:53
В приюте Судана умерло 60 детей, оказавшихся в ловушке из-за боев
05:49
"Не компенсирует поражения на поле боя": Британия в ОБСЕ о терроре РФ украинских городов
05:03
Литва ожидает провокации Беларуси во время саммита НАТО в июле
04:35
Оппозиция сообщила, что в Беларуси действуют лагеря для содержания и перевоспитания детей из Украины
02:45
Местные власти сообщают об обстреле Шебекино на Белгородщине: есть двое пострадавших
02:17
Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии
01:49
У Байдена поддержали саммит для достижения мира в Украине без участия России
01:21
Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО
01:05
"Севилья" по пенальти победила "Рому" в финале Лиги Европы
00:54
Белый дом
США против ударов по РФ, но решать, как применять оружие должна Украина, - Белый дом
00:27
Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича
00:02
Зеленский: задействованный в зерновой инициативе порт "Южный" фактически заблокирован, там накоплено 1,5 млн тонн агропродукции
2023, среда
31 мая
23:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 мая
23:12
Залужный обсудил украинское контрнаступление с генералом Милли
22:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Перспективы производства украинских дронов-камикадзе и работа артиллерии ВСУ возле Бахмута. Колонка Сергея Згурца
22:24
РФ продолжила обстрелы Херсонщины, убив мирного жителя
22:02
Украинцам запретили посещать леса в ряде регионов Украины
21:58
Эксклюзив
Повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения, - экс-министр соцполитики Рева
21:50
Дело о взятке экс-председателю Верховного Суда: Князева оставили под стражей и уменьшили размер залога
21:29
Ракеты для HIMARS и Patriot, системы Avenger и Stinger: США объявили новый пакет военной помощи Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV