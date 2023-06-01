Лампочка для Ахметова
С 1 июня в Украине дорожает электроэнергия. В Минэнерго говорят, это все из-за потери части генерации – из-за обстрелов россиянами. Кто же у нас сейчас владеет облэнерго?
Ринат Ахметов, российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин, негражданин Украины Игорь Коломойский, любитель футбола и драгоценных часов Игорь Суркис, экс-регионал Юлия Левочкина, Марина Ярославская - экс-жена Александра Ярославского, Геннадий Боголюбов, эксрегионал Юрий Бойко, Вадим , Оксана Марченко (так было до последнего времени).
Часть компаний, владеющих украинскими облэнерго, зарегистрированы в оффшоре на Кипре и Нидерландах.
Почему стратегически важные для безопасности государства компании до сих пор имеют юрисдикцию в оффшорах?
И кто-то может мне объяснить, почему потери всем компаниям упомянутых лиц должны компенсировать украинцы, а не россияне, разбившие их предприятия?
Известно также, что тот же Ахметов владеет виллой на Лазурном побережье стоимостью 200 миллионов евро.
Читайте также: Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так
Этих денег после продажи виллы недостаточно для реконструкции его облэнерго?
И еще одна. Что там у нас с деолигархизацией? Завершили?
Об авторе: Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо .
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное