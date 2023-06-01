Ринат Ахметов, российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин, негражданин Украины Игорь Коломойский, любитель футбола и драгоценных часов Игорь Суркис, экс-регионал Юлия Левочкина, Марина Ярославская - экс-жена Александра Ярославского, Геннадий Боголюбов, эксрегионал Юрий Бойко, Вадим , Оксана Марченко (так было до последнего времени).

Часть компаний, владеющих украинскими облэнерго, зарегистрированы в оффшоре на Кипре и Нидерландах.

Почему стратегически важные для безопасности государства компании до сих пор имеют юрисдикцию в оффшорах?

И кто-то может мне объяснить, почему потери всем компаниям упомянутых лиц должны компенсировать украинцы, а не россияне, разбившие их предприятия?

Известно также, что тот же Ахметов владеет виллой на Лазурном побережье стоимостью 200 миллионов евро.

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Этих денег после продажи виллы недостаточно для реконструкции его облэнерго?

И еще одна. Что там у нас с деолигархизацией? Завершили?

Об авторе: Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо .

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