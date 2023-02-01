Всем ли можно делать ламинирование бровей?

Не стоит спешить делать эту процедуру беременным женщинам и мамочкам, кормящим ребенка грудью.

Нельзя производить ламинирование бровей раньше, чем через шесть недель с момента предварительной процедуры.

Людям со склонностью к аллергическим реакциям кожи также не следует делать эту процедуру.

Запрещается проводить ламинирование бровей людям с наличием на коже воспалений или ранок в зоне век или бровей.

Как проходит процесс ламинирования бровей?

Сначала мастер проводит процедуру очищения бровей и кожи под ними.

Затем расчесывает волоски бровей и вытягивает их по длине.

Далее производится нанесение на брови специального лифтинг-крема.

После этого используется крем-нейтрализатор для закрепления формы бровей.

И в заключение — бровям придают идеальную форму с помощью воска или щипчиков.

При индивидуальном желании клиентки дополнительно можно произвести тонировку бровей для углубления цвета.

фото: gettyimages

Единственная рекомендация после ламинирования бровей – их нельзя мочить в течение первых суток после процедуры.

Сколько держится эффект ламинирования бровей?

Этот вопрос сугубо индивидуален, ведь у одних людей эффект держится только три недели, а у других – до двух месяцев. Все зависит от жесткости волосков. Чем мягче волоски – тем длиннее эффект.

Можно ли сделать ламинирование бровей в домашних условиях?

Берем 1/2 ч. л. желатина и 3 ч. л. воды. Тщательно смешиваем эи оставляем на 15 мин. для набухания желатина. Затем нагреваем нашу смесь на водяной бане, чтобы желатин полностью растворился. Когда маска охладится, нужно нанести ее на брови с помощью ватной палочки. Вокруг бровей смазываем кожу жирным кремом. После всех этих приготовлений придаем наконец бровям желаемую форму с помощью маски. Держим маску до часа времени. В идеале – 50 мин. А дальше – легкими движениями пальцев смываем маску теплой водой в направлении роста волосков.

Результат не будет столь идеальным, как из салона красоты. И все же бровки станут более совершенными.

фото: gettyimages

Стоит ли делать ламинирование бровей?

Стоит! Особенно, если волоски бровей непослушны или существуют небольшие залысины по линии бровей. И в завершение следует добавить, что процедура ламинирования – элегантный способ придать бровям ухоженный вид.