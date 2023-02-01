Ламинирование бровей
Ламинирование бровей – это процедура, во время которой на брови наносится специальное вещество. Оно моделирует брови и позволяет сделать их форму идеальной. Вещество окутывает каждый волос и создает эффект ухоженных, блестящих, гладких и визуально густых бровей
Всем ли можно делать ламинирование бровей?
- Не стоит спешить делать эту процедуру беременным женщинам и мамочкам, кормящим ребенка грудью.
- Нельзя производить ламинирование бровей раньше, чем через шесть недель с момента предварительной процедуры.
- Людям со склонностью к аллергическим реакциям кожи также не следует делать эту процедуру.
- Запрещается проводить ламинирование бровей людям с наличием на коже воспалений или ранок в зоне век или бровей.
Как проходит процесс ламинирования бровей?
- Сначала мастер проводит процедуру очищения бровей и кожи под ними.
- Затем расчесывает волоски бровей и вытягивает их по длине.
- Далее производится нанесение на брови специального лифтинг-крема.
- После этого используется крем-нейтрализатор для закрепления формы бровей.
- И в заключение — бровям придают идеальную форму с помощью воска или щипчиков.
- При индивидуальном желании клиентки дополнительно можно произвести тонировку бровей для углубления цвета.
фото: gettyimages
Единственная рекомендация после ламинирования бровей – их нельзя мочить в течение первых суток после процедуры.
Сколько держится эффект ламинирования бровей?
Этот вопрос сугубо индивидуален, ведь у одних людей эффект держится только три недели, а у других – до двух месяцев. Все зависит от жесткости волосков. Чем мягче волоски – тем длиннее эффект.
Можно ли сделать ламинирование бровей в домашних условиях?
Берем 1/2 ч. л. желатина и 3 ч. л. воды. Тщательно смешиваем эи оставляем на 15 мин. для набухания желатина. Затем нагреваем нашу смесь на водяной бане, чтобы желатин полностью растворился. Когда маска охладится, нужно нанести ее на брови с помощью ватной палочки. Вокруг бровей смазываем кожу жирным кремом. После всех этих приготовлений придаем наконец бровям желаемую форму с помощью маски. Держим маску до часа времени. В идеале – 50 мин. А дальше – легкими движениями пальцев смываем маску теплой водой в направлении роста волосков.
Результат не будет столь идеальным, как из салона красоты. И все же бровки станут более совершенными.
фото: gettyimages
Стоит ли делать ламинирование бровей?
Стоит! Особенно, если волоски бровей непослушны или существуют небольшие залысины по линии бровей. И в завершение следует добавить, что процедура ламинирования – элегантный способ придать бровям ухоженный вид.
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