Lamborghini и Rolls Royce: Офис генпрокурора впервые передал иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества
Офис Генерального прокурора по запросу коллег из Германии по делу о международной мошеннической схеме впервые передал в качестве доказательства движимое имущество
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Немецким правоохранителям передали два автомобиля стоимостью более 1 млн евро - Lamborghini и Rolls Royce.
"Сейчас состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее иноземным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства", - отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Федеральные органы Германии установили, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью €621 тыс. и Rolls Royce Phantom за €451 тыс. мошенники приобрели за счет средств, полученных в результате противоправных действий.
По запросу немецких коллег украинские правоохранители нашли автомобили и арестовали их в рамках международного сотрудничества.
Офис генпрокурора сообщил, что мошенническую схему организовали граждане Украины. Преступления, связанные с инвестициями в финансовые продукты, которых на самом деле не существовало, фактически совершили в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах.
На территории Украины и иностранных государств разоблачили и задержали большинство участников преступной организации.
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