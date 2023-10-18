Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Лахмаджун или восточная пицца: рецепт интересного традиционного блюда

Лахмаджун или восточная пицца: рецепт интересного традиционного блюда

18 октября, 2023 среда
10:00
Лахмаджун

Лахмаджун (lahmacun) – это традиционное блюдо для многих стран Кавказа и Ближнего Востока. Она очень популярна среди туристов и любителей восточной кухни

Представляет собой специфическую версию плоского теста (лепешки), густо покрытого сочным фаршем, овощами и различными ароматными специями. Лахмаджун может иметь разные вариации и рецепты в зависимости от региона. Во многих случаях он подается с лимоном или помидорами, заправляется зеленью и острым перцем.

Традиционный турецкий лахмаджун

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная – 400 г
  • молоко – 100 мл
  • вода – 130 мл
  • соль – 1 щепотка

Для начинки:

  • фарш говяжий – 300 г
  • репчатый лук – 1 шт.
  • перец сладкий – ½ шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • петрушка
  • соль, перец, копченая паприка (по вкусу)

Лахмаджун, рецепт приготовления пошагово:

  1. Приготовим тесто. В муку добавляем воду, молоко, соль и замешиваем тесто. Затем оберните его пищевой пленкой и переведите в теплое место на пол часа.
  2. Готовим начинку. Перекрутите через мясорубку говядину или порубите ее ножом до состояния фарша.
  3. Лук, помидоры, перец и петрушку хорошо промойте и очень мелко нашинкуйте. Чеснок выжмите с помощью пресса.
  4. Смешайте все овощи с фаршем, добавьте соль, перец и паприку. Отбейте хорошо фарш, чтобы он держал форму и стал более «клейким».
  5. Тесто необходимо разделить на четыре куска. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку.
  6. Противень для выпечки покрываем пергаментной бумагой и перекладываем лепешки.
  7. Равномерно покрываем тесто начинкой, словно вдавливая фарш.
  8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 7-10 минут.
  9. Лахмаджун лучше пробовать теплым. Его также можно сбрызнуть соком лимона и украсить томатом или петрушкой. Готово!

Фото: Freepik

Армянский лахмаджун

Ингредиенты:

Для теста:

  • кефир – 2 стакана
  • пшеничная мука – 500 г
  • соль (по вкусу)

Для начинки:

  • баранина (фарш) – 500 г
  • репчатый лук – 2 шт.
  • томатная паста – 3 ст. л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • соль, перец черный и красный молотый (по вкусу)
  • зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Приготовим тесто. В кефир комнатной температуры добавляем соль, муку и замешиваем тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте емкость с тестом пищевой пленкой и переложите в холодильник на полчаса.
  2. Приготовим начинку. Свежую зелень промойте, очистите от шелухи лук и чеснок. Переложите в чашу блендера, добавьте томатную пасту и измельчите до однородности. Тщательно перемешайте мясной фарш с овощной массой из блендера. Добавьте соль и специи.
  3. Тесто разделите на шесть кусочков. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку.
  4. На противень для выпечки кладем пергаментную бумагу и перекладываем лепешки. Равномерно покрываем тесто начинкой.
  5. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 7-8 минут. Подавайте блюдо с зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Новости
Общество
Читайте также:
Радбез ООН
17 октября, 2023 вторник
Совбез ООН не проголосовал за резолюцию РФ по Газе
17 октября, 2023 вторник
Атака на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска: генерал Романенко рассказал, каким оружием ВСУ могли нанести удар
Сі Цзіньпін і Путін
14 октября, 2023 суббота
Пекин понял, что ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита, - Пионтковский
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
11:23
Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене
11:22
Starlink
Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch
11:17
Обновлено
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
11:10
Соединенные Штаты передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
10:54
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа
10:48
Погибшего коллаборанта Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфиксацией
10:48
Обзор
Карта боевых действий за период 12-18 октября: Авдеевка не стала Бахмутом, ATACMS накрыли аэродромы ВС РФ
10:36
Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1
10:32
Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy
10:29
Российское наступление в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, - Барабаш
10:23
молоко
Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь
10:17
Обновлено
Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море
10:13
"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко
10:09
Эксклюзив
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
10:02
OPINION
Террор и борьба с террором
09:57
Премьер Чехии планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
09:51
Обновлено
Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина
09:45
В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте
09:32
В Турции возле дипучреждений Израиля прошли протесты: митингующие обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Газе
09:30
Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
09:13
Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
09:02
OPINION
БЭБ в "Криивке" и с автоматами
08:59
Обновлено
Байден отложил визит в Иорданию и поручил собрать информацию об обстреле больницы в Газе
08:41
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
08:18
В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области
08:00
Инфографика
На Купянском направлении ВСУ отразили 24 атаки, на Авдеевском враг пытается создать оцепление, - Генштаб
07:49
OPINION
Николай Княжицкий
О выборах в Польше
07:20
ракета ATACMS
ISW спрогнозировал последствия для РФ от предоставления Украине ATACMS
06:59
В Вене представили фильм "Лагерь мужества" о девочке из Мариуполя и ее бабушке
06:47
Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель
06:24
ХАМАС выразил готовность освобождать гражданских заложников, - NBC
05:53
Обновлено
Убийства в Брюсселе: ответственность за теракт взяла "ИД"
04:34
Обновлено
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
02:31
Латвия предоставит 10 млн евро в помощь украинским беженцам
01:17
"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины": в ЕС заложен бюджет на помощь Украине
01:06
Чехия планирует отказаться от российской нефти в течение нескольких месяцев
00:43
США будут помогать Израилю на постоянной основе и направят 2 тыс. морских пехотинцев
00:34
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
00:22
В общей сложности Еврокомиссия предоставила более 50 млн евро на восстановление украинской энергосистемы
2023, вторник
17 октября
23:45
Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV