Лахмаджун или восточная пицца: рецепт интересного традиционного блюда

Представляет собой специфическую версию плоского теста (лепешки), густо покрытого сочным фаршем, овощами и различными ароматными специями. Лахмаджун может иметь разные вариации и рецепты в зависимости от региона. Во многих случаях он подается с лимоном или помидорами, заправляется зеленью и острым перцем.

Традиционный турецкий лахмаджун

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная – 400 г

молоко – 100 мл

вода – 130 мл

соль – 1 щепотка

Для начинки:

фарш говяжий – 300 г

репчатый лук – 1 шт.

перец сладкий – ½ шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

петрушка

соль, перец, копченая паприка (по вкусу)

Лахмаджун, рецепт приготовления пошагово:

Приготовим тесто. В муку добавляем воду, молоко, соль и замешиваем тесто. Затем оберните его пищевой пленкой и переведите в теплое место на пол часа. Готовим начинку. Перекрутите через мясорубку говядину или порубите ее ножом до состояния фарша. Лук, помидоры, перец и петрушку хорошо промойте и очень мелко нашинкуйте. Чеснок выжмите с помощью пресса. Смешайте все овощи с фаршем, добавьте соль, перец и паприку. Отбейте хорошо фарш, чтобы он держал форму и стал более «клейким». Тесто необходимо разделить на четыре куска. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку. Противень для выпечки покрываем пергаментной бумагой и перекладываем лепешки. Равномерно покрываем тесто начинкой, словно вдавливая фарш. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 7-10 минут. Лахмаджун лучше пробовать теплым. Его также можно сбрызнуть соком лимона и украсить томатом или петрушкой. Готово!

Фото: Freepik

Армянский лахмаджун

Ингредиенты:

Для теста:

кефир – 2 стакана

пшеничная мука – 500 г

соль (по вкусу)

Для начинки:

баранина (фарш) – 500 г

репчатый лук – 2 шт.

томатная паста – 3 ст. л.

чеснок – 5 зубчиков

соль, перец черный и красный молотый (по вкусу)

зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик)

Пошаговый рецепт приготовления:

Приготовим тесто. В кефир комнатной температуры добавляем соль, муку и замешиваем тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте емкость с тестом пищевой пленкой и переложите в холодильник на полчаса. Приготовим начинку. Свежую зелень промойте, очистите от шелухи лук и чеснок. Переложите в чашу блендера, добавьте томатную пасту и измельчите до однородности. Тщательно перемешайте мясной фарш с овощной массой из блендера. Добавьте соль и специи. Тесто разделите на шесть кусочков. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку. На противень для выпечки кладем пергаментную бумагу и перекладываем лепешки. Равномерно покрываем тесто начинкой. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 7-8 минут. Подавайте блюдо с зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik