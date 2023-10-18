Лахмаджун или восточная пицца: рецепт интересного традиционного блюда
Лахмаджун (lahmacun) – это традиционное блюдо для многих стран Кавказа и Ближнего Востока. Она очень популярна среди туристов и любителей восточной кухни
Представляет собой специфическую версию плоского теста (лепешки), густо покрытого сочным фаршем, овощами и различными ароматными специями. Лахмаджун может иметь разные вариации и рецепты в зависимости от региона. Во многих случаях он подается с лимоном или помидорами, заправляется зеленью и острым перцем.
Традиционный турецкий лахмаджун
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная – 400 г
- молоко – 100 мл
- вода – 130 мл
- соль – 1 щепотка
Для начинки:
- фарш говяжий – 300 г
- репчатый лук – 1 шт.
- перец сладкий – ½ шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- петрушка
- соль, перец, копченая паприка (по вкусу)
Лахмаджун, рецепт приготовления пошагово:
- Приготовим тесто. В муку добавляем воду, молоко, соль и замешиваем тесто. Затем оберните его пищевой пленкой и переведите в теплое место на пол часа.
- Готовим начинку. Перекрутите через мясорубку говядину или порубите ее ножом до состояния фарша.
- Лук, помидоры, перец и петрушку хорошо промойте и очень мелко нашинкуйте. Чеснок выжмите с помощью пресса.
- Смешайте все овощи с фаршем, добавьте соль, перец и паприку. Отбейте хорошо фарш, чтобы он держал форму и стал более «клейким».
- Тесто необходимо разделить на четыре куска. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку.
- Противень для выпечки покрываем пергаментной бумагой и перекладываем лепешки.
- Равномерно покрываем тесто начинкой, словно вдавливая фарш.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 7-10 минут.
- Лахмаджун лучше пробовать теплым. Его также можно сбрызнуть соком лимона и украсить томатом или петрушкой. Готово!
Фото: Freepik
Армянский лахмаджун
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир – 2 стакана
- пшеничная мука – 500 г
- соль (по вкусу)
Для начинки:
- баранина (фарш) – 500 г
- репчатый лук – 2 шт.
- томатная паста – 3 ст. л.
- чеснок – 5 зубчиков
- соль, перец черный и красный молотый (по вкусу)
- зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Приготовим тесто. В кефир комнатной температуры добавляем соль, муку и замешиваем тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте емкость с тестом пищевой пленкой и переложите в холодильник на полчаса.
- Приготовим начинку. Свежую зелень промойте, очистите от шелухи лук и чеснок. Переложите в чашу блендера, добавьте томатную пасту и измельчите до однородности. Тщательно перемешайте мясной фарш с овощной массой из блендера. Добавьте соль и специи.
- Тесто разделите на шесть кусочков. Припылите рабочую поверхность мукой и раскатывайте поочередно каждый кусочек теста в тонкую круглую лепешку.
- На противень для выпечки кладем пергаментную бумагу и перекладываем лепешки. Равномерно покрываем тесто начинкой.
- Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 7-8 минут. Подавайте блюдо с зеленью.
Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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