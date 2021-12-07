Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши

Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши

7 декабря, 2021 вторник
17:05
Мир

Пограничная служба Польши сообщила, что лагерей мигрантов на границе с Беларусью уже нет, а в последние недели со стороны Беларуси грузовиками подвозят мигрантов, которые затем пытаются быстро пересечь границу небольшими группами

Об этом рассказала спикер Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская, передает Польское радио.

"Мы не видим никаких лагерей у линии границы. Часто перед попытками силовых прорывов мы видим, что приближаются белорусские грузовики и иностранцы, которые затем пытаются пересечь границу", - сказала Михальская.

Спикер добавила, что некоторые люди, пытающиеся прорваться в Польшу, могут повторять такие попытки, но обычно это каждый раз новые лица.

По оценкам пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся до 10 тыс. мигрантов, которые могут попытаться пересечь границу с Польшей.

"Сейчас те переходы, которые мы наблюдаем, - это очень быстрые действия: они сразу подходят к границе и пытаются ее пересечь. Несколько недель назад мы наблюдали, что эти группы собирались несколько часов, и только когда собиралось большее количество людей, они пытались пересечь (границу), а сейчас они действуют очень быстро", - отметила Михальская.

По данным польских пограничников, 6 декабря было зафиксировано 116 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а также было принято 25 решений о депортации иностранцев. В районе Черемчи были две попытки силового прорыва группами по 30 человек.


В Пограничной службе Польши подчеркивают, что попытки силовых прорывов мигрантов проходят по сценариям белорусских служб.
  • Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.
  • 6 декабря польские пограничники сообщили, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Польша
мигранты
Читайте также:
Олександр Хижняк (ліворуч)
6 декабря, 2021 понедельник
Судья несправедливо зафиксировал нокаут: украинский боксер Хижняк считает, что рефери отнял у него золотую медаль Олимпиады-2020
Російські військові
4 декабря, 2021 суббота
Bild обнародовал карту вероятного вторжения России в Украину в три фазы
карантин
6 декабря, 2021 понедельник
В Украине начали действовать новые правила карантина: список ограничений
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.21
    Покупка 27.21
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.59
    Продажа 31.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
7 декабря
16:53
Гео Лерос
Апелляционный суд оставил нардепу Леросу меру пресечения в виде личного обязательства
16:50
флаг России
ЕС без обсуждений продлит санкции против России еще на полгода, - журналист
16:27
Эксклюзив
КСУ
Конституционный суд пусть поставит точку, - эксперт о возможном изменении очередности выборов Рады и президента
16:26
Руслан Стефанчук
Рада рассмотрит ликвидацию ОАСК после перезагрузки Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, - Стефанчук
16:13
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с оккупированным Крымом
16:08
В Узбекистане в торговом центре прогремел взрыв, два человека погибли
15:55
госбюджет
Государственный бюджет на 2022 год - ксерокопия предыдущего, правительство искусственно раздувает доходную часть, - Новак
15:48
Звездный американец хочет перехватить у Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира
15:26
Украину накроют ледяной дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 8 декабря
15:15
Руслан Стефанчук
Рада может не успеть принять законопроект об экономическом паспорте украинца до конца года, - Стефанчук
14:51
Эксклюзив
"е-Поддержка": директор Департамента регуляторной политики сообщил, как вакцинированным украинцам получить и потратить тысячу грн
14:39
вакцинация
Обязательная вакцинация может быть только "крайней мерой", - глава ВОЗ в Европе
14:37
Год лишения свободы: прокуратура вынесла приговор поджигателю государственного флага в Мариуполе
14:33
"Шахтер" забил 6 голов "Шерифу" в юношеской Лиге УЕФА
14:06
Эксклюзив
От США уступок не будет, но напряжение со стороны России спадет, - дипломат Моцик о видеовстрече Байдена и Путина
14:00
Жуниор Мораес
"Шахтер" решил избавиться от своего лучшего бомбардира
14:00
Наталія Поклонська
Апелляционный суд разрешил задержать "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую
13:48
Алексей Резников
"Будет кровавая бойня": Резников о последствиях возможного вторжения РФ в Украину
13:48
Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2021 года уплатила более 6,6 млрд. гривен налогов и сборов
13:44
Виктор Ляшко
В национальный календарь вакцинации могут добавить прививку от пневмококка, - Ляшко
13:38
Instagram
Instagram расширил функции для защиты подростков
13:36
Обновлено
В Черниговской области столкнулись грузовик и микроавтобус: число погибших выросло до 13
13:21
Выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги у иностранцев: правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику
13:15
лавина
Украинцев предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат
13:15
Андрей Лунин
Тренер сборной Украины Петраков посоветовал Лунину бежать из "Реала"
13:13
Эксклюзив
Виталий Портников: Путину могут понравиться санкции Байдена
13:01
Минсоцполитики выступает за увеличение материальной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.
12:56
Украинский фильм "Почему я жив" признали лучшим полнометражным фильмом на двух международных конкурсах
12:39
ОАЕ
ОАЭ первыми из исламских стран частично отменят выходной в пятницу
12:36
гривня
Экономический паспорт: советник Зеленского объяснил, почему деньги будут выплачивать родившимся после 2019 года
12:34
Ломаченко – Комми: промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой
12:21
Обновлено
Все школы и техникумы Харькова проверили на заминирование: взрывчатки не нашли
12:18
Александр Мамай
Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" за слова о "войне между братьями" на Донбассе
12:12
PR
Украинцы могут официально побороться за 291 млн долларов, в лотерее США Powerball в эту среду
12:11
Афганистан
Представители движения "Талибан" попросили предоставить им место в ООН
12:00
Евгений Коноплянка
"Шахтер" - "Шериф": Мораэс и Коноплянка попали в заявку на матч Лиги чемпионов
11:51
окупант снайпер
Оккупанты увеличивают количество артиллерии, танков и снайперов на Донбассе, - разведка
11:45
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку
11:34
Ferrexpo стала лидером по крупнейшим инвестициям в горнодобывающую отрасль на Полтавщине
11:25
Сражайся или свали: Фьюри эмоционально обратился к Джошуа из-за реванша с Усиком
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV