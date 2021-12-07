Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши

Об этом рассказала спикер Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская, передает Польское радио.



"Мы не видим никаких лагерей у линии границы. Часто перед попытками силовых прорывов мы видим, что приближаются белорусские грузовики и иностранцы, которые затем пытаются пересечь границу", - сказала Михальская.



Спикер добавила, что некоторые люди, пытающиеся прорваться в Польшу, могут повторять такие попытки, но обычно это каждый раз новые лица.



По оценкам пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся до 10 тыс. мигрантов, которые могут попытаться пересечь границу с Польшей.



"Сейчас те переходы, которые мы наблюдаем, - это очень быстрые действия: они сразу подходят к границе и пытаются ее пересечь. Несколько недель назад мы наблюдали, что эти группы собирались несколько часов, и только когда собиралось большее количество людей, они пытались пересечь (границу), а сейчас они действуют очень быстро", - отметила Михальская.



По данным польских пограничников, 6 декабря было зафиксировано 116 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а также было принято 25 решений о депортации иностранцев. В районе Черемчи были две попытки силового прорыва группами по 30 человек.

Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.

6 декабря польские пограничники сообщили, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

В Пограничной службе Польши подчеркивают, что попытки силовых прорывов мигрантов проходят по сценариям белорусских служб.