Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши
Пограничная служба Польши сообщила, что лагерей мигрантов на границе с Беларусью уже нет, а в последние недели со стороны Беларуси грузовиками подвозят мигрантов, которые затем пытаются быстро пересечь границу небольшими группами
Об этом рассказала спикер Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская, передает Польское радио.
"Мы не видим никаких лагерей у линии границы. Часто перед попытками силовых прорывов мы видим, что приближаются белорусские грузовики и иностранцы, которые затем пытаются пересечь границу", - сказала Михальская.
Спикер добавила, что некоторые люди, пытающиеся прорваться в Польшу, могут повторять такие попытки, но обычно это каждый раз новые лица.
По оценкам пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся до 10 тыс. мигрантов, которые могут попытаться пересечь границу с Польшей.
"Сейчас те переходы, которые мы наблюдаем, - это очень быстрые действия: они сразу подходят к границе и пытаются ее пересечь. Несколько недель назад мы наблюдали, что эти группы собирались несколько часов, и только когда собиралось большее количество людей, они пытались пересечь (границу), а сейчас они действуют очень быстро", - отметила Михальская.
По данным польских пограничников, 6 декабря было зафиксировано 116 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а также было принято 25 решений о депортации иностранцев. В районе Черемчи были две попытки силового прорыва группами по 30 человек.
В Пограничной службе Польши подчеркивают, что попытки силовых прорывов мигрантов проходят по сценариям белорусских служб.
- Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.
- 6 декабря польские пограничники сообщили, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.
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