Наше поколение не знает, что такое мир без базовых прав и свобод.

Возможно, поэтому нам так сложно осознать и принять сегодняшнюю реальность: лагерь диктаторов во главе с КНР действительно начал свой "крестовый поход" к восстановлению мирового тоталитаризма.

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Советский Союз, которому удалось. Более тоталитарный. С принудительной медициной, лагерями перевоспитания, принудительным трудом, пожизненными заключениями без приговоров, принудительными браками, разрешением одной касте насиловать и издеваться над другой… Все это, но в кубе, потому что на службу себе диктаторы поставили технологии, позволяющие контролировать каждый шаг.

Украина необходима как первая важная стратегическая и символическая победа.

Страна, в которой за три десятилетия было три революции и все три успешных. Люди, убиваемые миллионами, но они все равно не отказались от свободы. Вдохновляющая мир нация: от Гонконга до Ближнего востока — на борьбу с диктаторами. "Голову" именно этой нации Си хочет принести тайванцам, гонконгцам и другим людям во всем мире, чтобы показать — бороться нет смысла, диктатуры сильны, подчинитесь, чтобы выжить.

Страна, в которой за три десятилетия было три революции и все три успешных. Люди, убиваемые миллионами, но они все равно не отказались от свободы. Вдохновляющая мир нация: от Гонконга до Ближнего востока — на борьбу с диктаторами

Лидеры мощных мировых демократий знают, с чем имеют дело и готовятся. От Вашингтона до Берлина, от Токио до Парижа, от Лондона до Оттавы… - в каждом уголке земного шара идет подготовка к не менее десятилетию нестабильности, турбулентности и войн.

Дискуссии – неотделимая составляющая демократий, и не стоит их воспринимать как свидетельство наивности

Даже когда они спорят о том, какую поставить цену на нефтяной прайс-кеп или стоит ли ограничивать цену газа, о субсидиях для зеленых технологий и оборонных проектах, они все равно готовятся к войне. Дискуссии – неотделимая составляющая демократий, и не следует их воспринимать как свидетельство наивности.

Для иллюстрации о "КНР, которая ни на кого не нападает", или происходящего в другой части света, в море которого, по пророчеству Абе, убитого при загадочных обстоятельствах, должна начаться третья мировая, великолепная картина от Артура Харитонова.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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