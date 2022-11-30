Ладыжинская ТЭС все еще остановлена, без тепла остаются 18 тыс. жителей Виннитчины, - ОВА
18 тысяч населения Винницкой области остаются без отопления из-за остановки Ладыжинской ТЭС в результате обстрелов 23 ноября
Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена. Это было единственное предприятие, которое давало тепло в Ладыжин", - заявил он.
По словам Борзова, ГСЧС разворачивает в городе пункты обогрева. Между тем военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина, в частности, решает технические вопросы относительно новой котельной. По словам Борзова, деньги на это есть, но вопрос в сроках изготовления специфических агрегатов.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.
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