Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена. Это было единственное предприятие, которое давало тепло в Ладыжин", - заявил он.

По словам Борзова, ГСЧС разворачивает в городе пункты обогрева. Между тем военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина, в частности, решает технические вопросы относительно новой котельной. По словам Борзова, деньги на это есть, но вопрос в сроках изготовления специфических агрегатов.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

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