Лаборатория ВОЗ зафиксировала еще один случай полиомиелита в Украине

Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе.



“Вспышка, которая была объявлена на уровне страны в 2021 году, не утихает и продолжается. Сегодня мы получили от европейской лаборатории в Хельсинки лабораторное подтверждение еще одного случая полиовируса у ребенка также из Закарпатской области, временно находившегося во Львовской области. Эпидемиологическое расследование будет продолжаться, Минздрав, каждая область сейчас предпринимает максимальные меры, чтобы преодолеть эту вспышку полиомиелита”, - отметил Кузин.



По его словам, причина вспышки – низкий уровень охвата вакцинацией от полиомиелита детей до 6 лет.



"На 1 ноября 73,3% детей получили прививку против полиомиелита в то время, как по рекомендациям ВОЗ такой показатель должен достигать как минимум 95%", - сказал замглавы Минздрава.



Как сообщил Кузин, осенью 2021 года у 20 детей из Ривненской и Закарпатской областей обнаружили полиовирус. Тогда 17-месячный ребенок получил паралич конечности и после лабораторных исследований этот случай подтвержден как полиомиелит.



Согласно Национальному календарю вакцинации, дети должны получить 6 прививок против полиомиелита до 14 лет - в 2, 4, 6 и 18 месяцев, а также в 6 лет и в 14 лет, первые две прививки проводятся инактивированной полиомиелитной вакциной, остальные четыре - оральной полиомиелитной. вакциной.

Напомним, 2 ноября 2021 года в Закарпатской области у пятерых детей, не имевших плановых прививок от полиовируса, обнаружили полиомиелит.