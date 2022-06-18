Лаборатория, в которой создали большой адронный коллайдер, разорвет сотрудничество с россиянами и белорусами

Об этом сообщает "Голос Америки".

Научная лаборатория, где находится самый большой в мире ускоритель атомных частиц, заявила, что планирует прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью из-за их роли в войне в Украине.

Соответствующее постановление принял управляющий совет CERN, который подтвердил мартовское решение о приостановлении сотрудничества с двумя странами из-за агрессии против Украины.

"Вчерашнее решение совета подтверждает решительное осуждение вторжения в Украину Российской Федерации при содействии Беларуси", – заявила генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.

Научная организация сообщила, что не будет подписывать новые соглашения о сотрудничестве с Беларусью и Россией в 2024 году, когда действующие договоры закончатся. Такие соглашения обычно действуют на пять лет и возобновляются, если одна или обе стороны не сообщили о намерении их разорвать заранее.

"Для Европейской организации ядерных исследований это решение далось нелегко, потому что почти 7% из примерно 18 000 ее исследователей со всего мира были связаны с российскими учреждениями до начала войны", – пишет Голос Америки.

Именно в CERN расположен большой адронный коллайдер – самый большой и мощный в мире ускоритель элементарных частиц. Финансирование и разработку проекта осуществляют более 10 тысяч ученых и инженеров, представителей разных университетов и лабораторий из более чем 100 стран мира. Сейчас большой адронный коллайдер CERN готовится к третьему запуску, который должен состояться еще этим летом.