Лаборатория, в которой создали большой адронный коллайдер, разорвет сотрудничество с россиянами и белорусами
Самая большая в мире лаборатория физики высоких энергий прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью. Речь идет о Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), размещенной в швейцарской Женеве.
Об этом сообщает "Голос Америки".Научная лаборатория, где находится самый большой в мире ускоритель атомных частиц, заявила, что планирует прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью из-за их роли в войне в Украине.
Соответствующее постановление принял управляющий совет CERN, который подтвердил мартовское решение о приостановлении сотрудничества с двумя странами из-за агрессии против Украины.
"Вчерашнее решение совета подтверждает решительное осуждение вторжения в Украину Российской Федерации при содействии Беларуси", – заявила генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.
Научная организация сообщила, что не будет подписывать новые соглашения о сотрудничестве с Беларусью и Россией в 2024 году, когда действующие договоры закончатся. Такие соглашения обычно действуют на пять лет и возобновляются, если одна или обе стороны не сообщили о намерении их разорвать заранее.
"Для Европейской организации ядерных исследований это решение далось нелегко, потому что почти 7% из примерно 18 000 ее исследователей со всего мира были связаны с российскими учреждениями до начала войны", – пишет Голос Америки.
Именно в CERN расположен большой адронный коллайдер – самый большой и мощный в мире ускоритель элементарных частиц. Финансирование и разработку проекта осуществляют более 10 тысяч ученых и инженеров, представителей разных университетов и лабораторий из более чем 100 стран мира. Сейчас большой адронный коллайдер CERN готовится к третьему запуску, который должен состояться еще этим летом.
- Напомним, 26 мая компания Google сообщила , что отключает российские компании от своих серверов.
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