Лаборатория МедЛаб возобновила работу в Киеве

В это тяжелое для всей Украины время мы продолжаем заботиться о здоровье украинцев. Цены на все анализы и высокое качество исследований остаются на довоенном уровне.

Отделения МедЛаб в Киеве будут работать во временном режиме. График работы и адреса действующих отделений можно уточнить в нашем колл-центре.

Лаборатория МедЛаб основана в 1998 году и выполняет более 1500 различных лабораторных исследований в строгом соответствии с государственными украинскими и европейскими стандартами.

Адреса отделений, работающих сейчас в Киеве:

просп. Победы, 22; тел. (067) 406-87-78;

просп. Правды, 64А; тел. (068) 828-87-78;

ул. П. Запорожца, 26-А; тел. (067) 258-87-78;

ул. Закревского, 61/2; тел. (098) 862-87-78;

ул. Декабристов, 12/37; тел. (067) 378-87-78;

ул. Драгоманова, 2-Б; тел. (067) 418-87-78;

ул. Л. Мациевича, 5/1; тел. (0800) 30-87-78.

Слава Украине!

Героям Слава!