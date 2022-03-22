Лаборатория МедЛаб возобновила работу в Киеве
Всеукраинская сеть клинико-диагностических лабораторий МедЛаб возобновляет свою работу в Киеве
В это тяжелое для всей Украины время мы продолжаем заботиться о здоровье украинцев. Цены на все анализы и высокое качество исследований остаются на довоенном уровне.
Отделения МедЛаб в Киеве будут работать во временном режиме. График работы и адреса действующих отделений можно уточнить в нашем колл-центре.
Лаборатория МедЛаб основана в 1998 году и выполняет более 1500 различных лабораторных исследований в строгом соответствии с государственными украинскими и европейскими стандартами.
Адреса отделений, работающих сейчас в Киеве:
просп. Победы, 22; тел. (067) 406-87-78;
просп. Правды, 64А; тел. (068) 828-87-78;
ул. П. Запорожца, 26-А; тел. (067) 258-87-78;
ул. Закревского, 61/2; тел. (098) 862-87-78;
ул. Декабристов, 12/37; тел. (067) 378-87-78;
ул. Драгоманова, 2-Б; тел. (067) 418-87-78;
ул. Л. Мациевича, 5/1; тел. (0800) 30-87-78.
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