"Ла Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе": национальная премия "Киноколо" объявила победителей

Об этом говорится на сайте международного кинофестиваля "Киевская неделя критики".

Лауреатами премии стали:

лучший полнометражный игровой фильм - "Ла Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко, продюсеры Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук

лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсеры Анастасия Буковская, Даниил Каптюх, Никита Буковский

лучший документальный фильм и открытие года – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов, продюсеры Мишель Мизнер, Мстислав Чернов, Рейни Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко

лучший анимационный фильм "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник, продюсер Андрей Палатный

За лучшую режиссерскую работу и сценарий наградили Антонио Лукича ("Люксембург, Люксембург"), лучшим актером признали Амила Насирова ("Люксембург, Люксембург"), а актрисой Карину Химчук ("Ты меня любишь?").

За достижения наградили Елену Гончарук, Олега Олиферова, Алену Пензий, Станислава Битюцкого, Александра Телюка (Довженко-Центр) за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".

Кроме того, специальное отличие получили кинокритики, которые стали на защиту Украины, а именно:

Антон Филатов, кинокритик, журналист

Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик, журналист, редактор

Юрий Самусенко, журналист, кинообозреватель

Артур Корниенко, журналист, культурный обозреватель

Справка. Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.