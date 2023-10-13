"Ла Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе": национальная премия "Киноколо" объявила победителей
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей: лучшим полнометражным игровым фильмом года признали "Ла Палисиада" Филиппа Сотниченко
Об этом говорится на сайте международного кинофестиваля "Киевская неделя критики".
Лауреатами премии стали:
- лучший полнометражный игровой фильм - "Ла Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко, продюсеры Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук
- лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсеры Анастасия Буковская, Даниил Каптюх, Никита Буковский
- лучший документальный фильм и открытие года – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов, продюсеры Мишель Мизнер, Мстислав Чернов, Рейни Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко
- лучший анимационный фильм "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник, продюсер Андрей Палатный
За лучшую режиссерскую работу и сценарий наградили Антонио Лукича ("Люксембург, Люксембург"), лучшим актером признали Амила Насирова ("Люксембург, Люксембург"), а актрисой Карину Химчук ("Ты меня любишь?").
За достижения наградили Елену Гончарук, Олега Олиферова, Алену Пензий, Станислава Битюцкого, Александра Телюка (Довженко-Центр) за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".
Кроме того, специальное отличие получили кинокритики, которые стали на защиту Украины, а именно:
- Антон Филатов, кинокритик, журналист
- Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик, журналист, редактор
- Юрий Самусенко, журналист, кинообозреватель
- Артур Корниенко, журналист, культурный обозреватель
Справка. Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.
- Ранее Украинская киноакадемия объявила победителей VI Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" . Больше всего побед одержала лента "Стоп-Земля".
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