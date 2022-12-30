Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча завершилась победой "Атлетико" со счётом 2:0. В ворота "Эльче" голы забили Жоау Феликс и Альваро Мората.

Мадридцы заканчивали матч вдесятером, красную карточку получил Эрмосо. В составе "Эльче" досрочно матч завершили Гонсало Верду и Домингуш Кина.

После 15 матчей "Атлетико" занимает третье место и отстает от лидера Ла Лиги, "Реала" на 10 очков. "Эльче" с 4 баллами – последний.

Чемпионат Испании по футболу

15-й тур

30 декабря

"Атлетико" – "Эльче" 2:0

Голы: Феликс, 56, Мората, 74

Удаление : Эрмосо, 53 - Верду, 45+1, Кина, 90

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