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Кыргызстан заявил об отводе своих сил от границы с Таджикистаном

19 сентября, 2022 понедельник
05:33
Мир

Согласно договоренностям Кыргызстана и Таджикистана, дополнительные силы и средства отводятся от границы двух стран

Об этом говорится в заявлении Управления информации и связи пограничной службы Госкомитета по нацбезопасности Кыргызской Республики.

Как отмечалось, по состоянию на 22:00 (19:00 по Киеву) ситуация на участках границы в Баткенской и Ошской областях, где были столкновения, "продолжаала оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации".

"В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что правоохранительные органы двух республик "осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование" автомобильной дороги, соединяющей как таджикские города Худжанд и Каннибадам, так и киргизские населенные пункты Арка и Борбордук.

  • Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана накалилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок Кыргызстана и "заняли боевые позиции". Затем страны обвинили друг друга в обстрелах.
  • Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 км, из которых 519 уточнено, а остальные остаются неописанными. Противоречивыми остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села и дома жителей двух республик расположены рядом. Это усложняет работу по определению линии границы.

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