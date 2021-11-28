Кыргызстан впервые избирает смешанный парламент

В Жогорк Кенеш, как называется орган законодательной власти в этой стране, будут избраны 90 депутатов, 54 из которых придут по партийной системе, передает Radio Azattyk.



Избиратели могут проголосовать не только за партию, но и конкретного кандидата в списке. Остальные 36 депутатов будут представлять одномандатные округа.



Для участия в едином избирательном округе регистрацию прошла 21 партия, в одномандатных округах был зарегистрирован 321 кандидат. Часть из них позже отказалась от участия в выборах, в результате чего остались 282 претендента.



По состоянию на 16:00 по местному времени явка составила 22,39%. Самую большую пассивность проявляют избиратели Бишкека и Чуйской долины.

Результаты прошлогодних парламентских выборов были отменены из-за недовольства населения, что привело к смене власти в стране.