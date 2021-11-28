Кыргызстан впервые избирает смешанный парламент
В воскресенье, 28 ноября 2021 года, в Кыргызстане впервые проводятся парламентские выборы по смешанной системе
В Жогорк Кенеш, как называется орган законодательной власти в этой стране, будут избраны 90 депутатов, 54 из которых придут по партийной системе, передает Radio Azattyk.
Избиратели могут проголосовать не только за партию, но и конкретного кандидата в списке. Остальные 36 депутатов будут представлять одномандатные округа.
Для участия в едином избирательном округе регистрацию прошла 21 партия, в одномандатных округах был зарегистрирован 321 кандидат. Часть из них позже отказалась от участия в выборах, в результате чего остались 282 претендента.
По состоянию на 16:00 по местному времени явка составила 22,39%. Самую большую пассивность проявляют избиратели Бишкека и Чуйской долины.
- Результаты прошлогодних парламентских выборов были отменены из-за недовольства населения, что привело к смене власти в стране.
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