Кыргызстан разрешил направить военных в Казахстан
Парламент Кыргызстана со второй попытки согласовал направление военных ОДКБ в Казахстан
Об этом пишет ORDA.
Жители Бишкека собрались на протест против решения отправить военных из Кыргызстана в Казахстан.
Они держали плакаты: "ОДКБ – это фейк, ОДКБ – это Россия. Россия – агрессор. Руки прочь от Казахстана!".
Как сообщало 24.kg, Государственный комитет нацбезопасности планирует направить в Казахстан 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
- В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- В МИД Украины заявили, что в Казахстане застряло более 40 наших граждан.
- Парламент Таджикистана разрешил направить военных в Казахстан.
- В МВД Казахстана сообщили о ликвидации 26 "преступников".
- В Алматы в ходе акций протеста задержали более 100 человек.
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять в митингующих на поражение без предупреждения.
- В Казахстан прибыли 2,5 тыс. военных ОДКБ.
- В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности
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