Кыргызстан разрешил направить военных в Казахстан

Об этом пишет ORDA.



Жители Бишкека собрались на протест против решения отправить военных из Кыргызстана в Казахстан.



Они держали плакаты: "ОДКБ – это фейк, ОДКБ – это Россия. Россия – агрессор. Руки прочь от Казахстана!".



Как сообщало 24.kg, Государственный комитет нацбезопасности планирует направить в Казахстан 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

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