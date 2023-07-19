На таких темах акцентируют международные издания на утро 19 июля.

Россия проложила через Кыргызстан "трубу" для поставки запрещенных товаров

Внимание мировых СМИ было направлено на то, каким образом Россия, находясь под санкциями, продолжает интенсивно вести войну и дальше создавать свои ракеты и дроны? The Washington Post написали статью, что Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и германскую электронику. Многие российские беспилотники содержат западные части и технологии, говорят официальные лица США

Представители администрации президента США говорят, что они особенно озабочены ролью, которую сейчас играет Кыргызстан, откуда отправляют в Россию грузы беспилотников. Горная страна, не имеющая выхода к морю с населением 6,7 миллиона человек, когда-то была южной границей Советской империи, а сейчас является домом для многочисленных предприятий, ставших каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить в другом месте. , заявили чиновники в интервью изданию

После вторжения Кремля в Украину и с большей интенсивностью в последние месяцы Кыргызстан стал свидетелем поразительного расширения импортно-экспортных компаний, ведущих бизнес преимущественно с Россией. Фирмы получают прибыль от стремительного роста продаж находящихся под санкциями китайских и европейских товаров — от беспилотников и частей самолетов до прицелов для винтовок и передовых схем бомб — большинство из которых перевозятся или доставляются сухопутным транспортом компаниям в России, сказал высокопоставленный американский чиновник с подробными знаниями об операциях.

После месяцев безрезультатных визитов в столицу Киргизии Бишкека поток американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы надавить на страну, чтобы она прекратила торговлю. По словам двух американских чиновников, знакомых с планами. Действия, которые в прошлом включали санкции или "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях, могут произойти уже на этой неделе, заявили говорящие чиновники на условиях анонимности.

Лидеры России живут в другой реальности

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Также СМИ размышляли о том, как неудачное восстание руководителя "вагнеровцев" может изменить ситуацию в войне. В The New York Times написали аналитическую статью о том, что после неудачного восстания Евгения Пригожина кажется, что лидеры России живут в другой реальности.

"Проблемы, характерные для российской кампании в Украине, вероятно, обострятся. Шойгу и генерал Валерий Герасимов будут продолжать вести войну бездарно. Удержанные Путиным за их лояльность, теперь они еще более склонны скрывать негативную информацию и создавать обезображенный образ войны. Казалось бы, продолжается, только усугубит дисфункцию.Какой бы ни была его судьба после неудачного восстания, критика войны Пригожиным все еще опасна — потому что она правильна. Он неоднократно указывал, грубой, гневной речью, как плохо управляют войной на высших уровнях нетронутые бюрократы что приводит ко многим материально-техническим проблемам и нехватке боеприпасов, он критиковал Шойгу и генерала Герасимова за то, что они преуменьшали плохие новости и вводили в заблуждение Путина, а также участвовали в мелких интрижках с подчиненными, отметил, как дети российской элиты избегают военной службы, а бедные возвращаются домой в гробах", - отмечают журналисты.

Но кокон лояльных собеседников Путина отфильтровывает эти проблемы и предлагает альтернативный взгляд как президенту, так и незаангажированной общественности.

"Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета национальной безопасности России, говорит, что только в 2023 году к российским военным присоединились 185 000 человек. Министерство обороны утверждает, что уничтожило вдвое больше HIMARS, чем когда-либо было поставлено в Украину. Как говорит господин Шойгу, "все идет по плану". Ничто из этого не соответствует действительности. Исчезновение генерала Суровикина является еще более показательной лакмусовой бумажкой того, как обстоят дела. В этой атмосфере подозрительности и неопределенности, где выдающиеся генералы исчезают, а Путин быстро обвиняет предателей, самоцензура среди высшего военного руководства, вероятно, станет более распространенной. Шойгу и генерал Герасимов, теперь еще больше зависящие от Путина относительно своей безопасности и позиций, могли бы скорее скрыть или смягчить плохие новости с поля боя, чтобы сохранить его доверие. Это бы еще больше подорвало представление Кремля о настоящем состоянии войны — и в решающий момент конфликта", - констатируют в издании.

Идеологическое изменение ЕС – от формулы мира до формулы военной мощи

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Кроме этого, внимание СМИ привлекла долгосрочная оборонная инициатива ЕС и как она может изменить философию относительно вооружений в Европе. В Politico написали статью о том, что ЕС планирует выделить 20 миллиардов евро на обеспечение украинской армии в годы, а это в случае одобрения закрепит идеологическое изменение для ЕС. По словам пяти дипломатов, знакомых с планом, ЕС предложит создать специальный фонд для содержания украинской армии в течение следующих четырех лет стоимостью до 20 миллиардов евро.

Это предложение не будет предусматривать прямые платежи ЕС за украинское оружие. Брюссель поможет странам покрыть собственные расходы на закупку и пожертвование таких предметов, как боеприпасы, ракеты и танки. Это также помогло бы оплатить обучение украинских военных.

По иронии судьбы (и, возможно, показательно), все это делается через уже существующий фонд под названием "Европейский фонд мира".

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, намекнул на эту идею во время саммита лидеров ЕС в прошлом месяце.

"Вы должны сделать Украину способной защищаться", – сказал он. "Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом".

Предложение специального военного фонда является частью более широких усилий ЕС, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную приверженность Украине. План предусматривает ряд обязательств по безопасности, которые ЕС может принять перед Украиной в ближайшие годы. Это также дополняет предложение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро на невоенную помощь в период с 2024 по 2027 год.