Кыргызстан отказался проводить военные учения ОДКБ
В Кыргызстане отменили военные учения ОДКБ "Нерушимое братство", которые должны были пройти с 10 по 14 октября
Об этом сообщает Радио Свобода .
В минобороны Кыргызстана объявили, что учения, которые должны были пройти в городе Балыкчи на следующей неделе, отменены. О причинах такого решения ничего не говорится.
С 26 сентября по 8 октября войска стран организации договора коллективной безопасности провели серию учений в Казахстане "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022". Далее военнослужащие должны были отправиться в Кыргызстан.
Одной из причин отмены учений может быть конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда во время перестрелки с обеих сторон погибли несколько десятков человек.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана накалилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок Кыргызстана и "заняли боевые позиции". Затем страны обвинили друг друга в обстрелах.
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