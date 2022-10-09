Об этом сообщает Радио Свобода .

В минобороны Кыргызстана объявили, что учения, которые должны были пройти в городе Балыкчи на следующей неделе, отменены. О причинах такого решения ничего не говорится.

С 26 сентября по 8 октября войска стран организации договора коллективной безопасности провели серию учений в Казахстане "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022". Далее военнослужащие должны были отправиться в Кыргызстан.

Одной из причин отмены учений может быть конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда во время перестрелки с обеих сторон погибли несколько десятков человек.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана накалилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок Кыргызстана и "заняли боевые позиции". Затем страны обвинили друг друга в обстрелах.

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