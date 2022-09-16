Об этом сообщила пограничная служба Кыргызстана в телеграмме .

В ведомстве назвали ситуацию на киргизско-таджикском участке границы напряженным состоянием на 8:25.

"Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения продолжаются по всему периметру киргизско-таджикской госграницы", - подчеркнули пограничники.

Кыргызские военные ведут ответный огонь.

В самом Таджикистане ситуацию не комментируют.

Киргизский военный рассказал , что на месте столкновения слышны взрывы минометных снарядов, пулеметные и автоматные очереди.

"Все это является наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице и свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, мало того, способствует эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран" , добавили киргизские пограничники

Справка: Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 км, из которых 519 уточнены, а остальные остаются неописанными. Противоречивыми остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села и дома жителей двух республик расположены рядом. Это усложняет работу по определению линии границы.

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