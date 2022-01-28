Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Пограничную службу Кыргызстана.



"По итогам переговоров полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Киялбека Толонбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и приграничных представителей республики достигнут договоренности – сообщили в ведомстве.



В ходе переговоров стороны договорились об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана (Кыргызстан), а также совместное патрулирование сотрудниками правоохранительных органов Киргизии Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.



В переговорах также приняли участие представители правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.



Справка: 27 января ситуация на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен – Исфана. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги был открыт. Но затем началась перестрелка между подразделениями пограничных войск двух стран.



По данным Минздрава Кыргызстана, во время перестрелки ранения получили семь человек. МЧС Кыргызстана информирует, что из приграничной с Таджикистаном зоны эвакуировали около 1,5 тыс. человек.



О пострадавших среди военных и мирных гражданах также заявляет таджикская сторона.



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