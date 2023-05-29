Кылычдароглу назвал избирательный процесс самым несправедливым за последние годы

Об этом сообщает Aljazeera.

"Все средства государства были мобилизованы на одну политическую партию и уложены в ноги одного человека", - сказал Кылычдароглу.

Также он поблагодарил руководителей Национального Альянса, их организации, избирателей и граждан, которые "защищали урны и боролись с этим аморальным и незаконным давлением".

"Как житель этой земли, я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы никто не притеснял вас, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать", - отметил он.

Кроме этого, Кылычдароглу заявил, что "при всех давлениях появилась воля народа изменить авторитарный режим".

"Мы будем продолжать быть в авангарде этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", – добавил он.