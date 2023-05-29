Кылычдароглу назвал избирательный процесс самым несправедливым за последние годы
Соперник действующего президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит борьбу за демократию, а избирательный процесс назвал "самым несправедливым" за последние годы
Об этом сообщает Aljazeera.
"Все средства государства были мобилизованы на одну политическую партию и уложены в ноги одного человека", - сказал Кылычдароглу.
Также он поблагодарил руководителей Национального Альянса, их организации, избирателей и граждан, которые "защищали урны и боролись с этим аморальным и незаконным давлением".
"Как житель этой земли, я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы никто не притеснял вас, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать", - отметил он.
Кроме этого, Кылычдароглу заявил, что "при всех давлениях появилась воля народа изменить авторитарный режим".
"Мы будем продолжать быть в авангарде этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", – добавил он.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
- Президент Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием в должность.
- 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах. За него проголосовали 52,1% избирателей.
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