Kyivstar сообщил об аварии в сети

Об этом в компании написали в Twitter.



"Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо", - сообщили в Kyivstar.

Напомним, ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell тестирует новую систему экстренного оповещения населения