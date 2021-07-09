#KyivNotKiev: в Международном научном совете зарегистрировали новое написание названия полуострова в Антарктике
Полуостров в Антарктике, названный в честь Киева, теперь зарегистрирован как Kyiv Peninsula
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
Научный комитет по антарктическим исследованиям зарегистрировал новое название полуострова - Kyiv Peninsula.
Отныне во всех публикациях, формально с 7 сентября 2020 года (с даты первого запроса НАНЦ), можно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula.
"В частности использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и т.д.", - говорится в сообщении.
Справка: полуостров Киев - это преимущественно покрытый ледниками полуостров, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".
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