KyivNotKiev: в Международном научном совете зарегистрировали новое написание названия полуострова в Антарктике

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.



Научный комитет по антарктическим исследованиям зарегистрировал новое название полуострова - Kyiv Peninsula.

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Переименованию предшествовал год переговоров НАНЦ с комитетом.Отныне во всех публикациях, формально с 7 сентября 2020 года (с даты первого запроса НАНЦ), можно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula."В частности использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и т.д.", - говорится в сообщении.: полуостров Киев - это преимущественно покрытый ледниками полуостров, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".