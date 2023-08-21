Kyiv Symphony Orchestra сыграет ко Дню Независимости концерт в Германии

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Киевский симфонический оркестр под руководством дирижера Романа Реваковича подарит немецким зрителям музыкальный вечер. 22 августа в городе Айнбек прозвучит программа, посвященная Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины.

Оркестр исполнил произведения выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Валентина Сильверстова – в знак солидарности и взаимоподдержки Европы и Украины. Первая часть концерта будет посвящена Моцарту и его музыкальной драме Thamos, König in Ägypten, а также четвертому концерту для скрипки с солистом Романом Холматовым.

Вторая часть была посвящена украинскому композитору Сильверстову и его пятой симфонии, которая является одним из самых выдающихся произведений современной украинской музыки.

"Такими художественными мероприятиями мы хотим привлечь внимание к ситуации в нашем государстве и поощрить европейских партнеров более решительно помогать в борьбе с агрессором, ведь следующей целью могут стать именно они", – отмечает продюсер проекта Андрей Кошман.

Концерт будут освещать крупнейшие немецкие медиакомпании RTL и ARD.