КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 общественных организаций выступили против выборов во время войны

Соответствующее заявление опубликовала Transparency International .

"Выборы и полномасштабная война — несовместимы. Эта идея крайне опасна и приведет к потере легитимности как процесса, так и выборных органов, а с высокой вероятностью — и значительной дестабилизации государства в целом", - говорится в заявлении.

Общественные организации указывают на то, что в случае, если конкурентная политическая борьба невозможна в условиях войны, то выборы несвободны.

К тому же, законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, а попытки внести изменения в Конституцию будут противоречить международным стандартам.

Кроме того, во время войны невозможно полностью обеспечить свободу слова и печати, что является залогом свободной и честной конкуренции на выборах, отмечают ОО.

В заявлении, которое среди других подписали Transparency International Ukraine, движение "ЧЕСНО", "ОПОРА", Комитет избирателей Украины, Центр противодействия коррупции, Киевская школа экономики и другие, Верховную Раду призывают "не идти на такой опасный и необдуманный шаг, как проведение выборов во время войны, а срочно начать полноценную экспертную работу над преодолением вызовов в проведении послевоенных выборов".

В то же время международные партнеры призывают "увеличивать системную поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах, чтобы война закончилась как можно быстрее победой Украины, а демократические выборы стали возможны".

Выборы во время войны: что известно

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В августе вице-спикер ВР Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.

7 сентября секретарь СНБО Данилов сказал , что Украина проиграет войну, если проведет выборы. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал он.

14 сентября бывший представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что выборы во время войны невозможны. Сначала нужно выгнать окупантов, подчеркнул он.