Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 общественных организаций выступили против выборов во время войны

КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 общественных организаций выступили против выборов во время войны

18 сентября, 2023 понедельник
16:45
Общество выборы в Украине

100 общественных организаций выступили против выборов в Украине во время войны, отметив, что формальный акт голосования не равен демократии

Соответствующее заявление опубликовала Transparency International .

"Выборы и полномасштабная война — несовместимы. Эта идея крайне опасна и приведет к потере легитимности как процесса, так и выборных органов, а с высокой вероятностью — и значительной дестабилизации государства в целом", - говорится в заявлении.

Общественные организации указывают на то, что в случае, если конкурентная политическая борьба невозможна в условиях войны, то выборы несвободны.

К тому же, законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, а попытки внести изменения в Конституцию будут противоречить международным стандартам.

Кроме того, во время войны невозможно полностью обеспечить свободу слова и печати, что является залогом свободной и честной конкуренции на выборах, отмечают ОО.

В заявлении, которое среди других подписали Transparency International Ukraine, движение "ЧЕСНО", "ОПОРА", Комитет избирателей Украины, Центр противодействия коррупции, Киевская школа экономики и другие, Верховную Раду призывают "не идти на такой опасный и необдуманный шаг, как проведение выборов во время войны, а срочно начать полноценную экспертную работу над преодолением вызовов в проведении послевоенных выборов".

В то же время международные партнеры призывают "увеличивать системную поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах, чтобы война закончилась как можно быстрее победой Украины, а демократические выборы стали возможны".

Выборы во время войны: что известно

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В августе вице-спикер ВР Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.

7 сентября секретарь СНБО Данилов сказал , что Украина проиграет войну, если проведет выборы. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал он.

14 сентября бывший представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что выборы во время войны невозможны. Сначала нужно выгнать окупантов, подчеркнул он.

Новости
Украина
вибори
Война с Россией
Читайте также:
Чорноморський флот РФ
Автор
17 сентября, 2023 воскресенье
Что нужно Украине для уничтожения Черноморского флота. Объясняем
Аеродром Гостомель
16 сентября, 2023 суббота
ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
окупанти крим
17 сентября, 2023 воскресенье
Потери россиян на Восточном направлении порой превышают наши в 7-8 раз, - капитан Евлаш
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.41
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.34
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
18 сентября
17:33
Стрелял по гражданским и обокрал базу отдыха: командира оккупационного подразделения осудили на 12 лет
17:08
Иран
США и Иран начали обмен пленными при посредничестве Катара
17:06
Оккупанты обстреляли пригород Торецка и Авдеевку: погибли два человека, один ранен
16:47
Эксклюзив
Глава Европейской партии Армении Хзмалян объяснил, для чего РФ разжигает войну между Баку и Ереваном
16:44
Кремль
Оккупанты начали возить школьников с ТОТ в Москву и Петербург для промывания мозгов, - Центр нацсопротивления
16:29
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на "Оскаре"
16:26
В Беларуси осталось меньше тысячи вагнеровцев, - ЦНС
16:01
OPINION
Россию выбрасывают с Кавказа
15:56
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще двоих детей
15:27
Россияне заявили о взрыве возле оккупационной администрации Донецка
15:25
Эксклюзив
В ВСУ объяснили, как будут разворачиваться события после освобождения Клещиевки
15:24
Эксклюзив
Врагу нет покоя в Крыму, полуостров находится под прицелом ВСУ, - майор запаса НГУ
15:23
китай
ЕС рискует попасть в зависимость от батарей из Китая, как это раньше было с энергоносителями из РФ, - Reuters
15:03
"Суперсила": документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине выходит в американский прокат
14:50
Морской порт Одессы
Судно, которое более полутора лет было заблокировано в порту Одессы, вышло новым временным коридором
14:46
"Так много смертей за такой мизер": Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление
14:36
Рамзан Кадыров
В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова
14:36
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:34
Обновлено
В разведке подтвердили, что мэр Херсона Колыхаев находится в российском плену
14:27
"Политическая провокация": МИД Китая отреагировал на слова главы МИД Германии, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
14:25
В США разыскивают пропавший после аварии истребитель F-35: пилот катапультировался
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича уволят с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова, – нардеп Кравчук
14:10
В Нидерландах арестован чиновник минобороны, который экспортировал в РФ запчасти для самолетов через третьи страны
14:04
OPINION
Теперь торгуют людьми
13:57
Обновлено
Украина подаст иск в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета украинского зерна
13:53
Киев принял первый в истории Всеукраинский шахматный фестиваль для дошкольников
13:43
Обновлено
Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
13:35
Закон об э-декларировании: комитет Рады поддержал предложения Зеленского по открытию реестров
13:31
Обновлено
В Международном суде ООН возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде
13:29
Обновлено
Полиция открыла производство по факту смерти 49-летнего экс-главы Херсонщины Лагуты
13:17
"Мы хотим вывести РФ из зоны комфорта", - Буданов о новой тактике беспилотников
13:11
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
13:00
Лидер избирательной кампании в Словакии заявил, что планирует отменить поддержку Украины
12:53
Стартовало новое медиа Sestry, объединившее в редакции украинских переселенок со всего мира
12:47
В Черном море дежурят 6 вражеских кораблей: что с ракетоносителями
12:36
В Беларуси продолжили совместные с войсками РФ учения по меньшей мере до 24 сентября
12:27
СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током
12:25
Обзор
Прогресс украинского контрнаступления, отвоеванная Клещиевка и Рош ха-Шана в Умани. Акценты мировых СМИ 18 сентября
12:17
Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
12:16
В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV