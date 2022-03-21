Квит заявил, что подписал контракт с МОН и возглавит Киево-Могилянскую академию

Об этом сообщает УП.Жизнь .

Минобразования подписало контракт с Сергеем Квитом.

Квит подтвердил эту информацию в комментарии УП.

"МОН подписало контракт президента НаУКМА с Сергеем Квитом. Информация по состоянию на 21.03.22", - говорится в сообщении официального Telegram-канала "Выборы президента КМА".

"Теперь Кабмин должен уволить меня с должности главы Национального агентства - и тогда выйдет приказ МОН о моем назначении на должность президента НаУКМА", - сказал Квит.

После этого он официально вступит в должность президента академии.