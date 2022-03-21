Квит заявил, что подписал контракт с МОН и возглавит Киево-Могилянскую академию
Министерство образования и науки признало выборы президента в Национальном университете "Киево-Могилянская академия"
Об этом сообщает УП.Жизнь .
Минобразования подписало контракт с Сергеем Квитом.
Квит подтвердил эту информацию в комментарии УП."МОН подписало контракт президента НаУКМА с Сергеем Квитом. Информация по состоянию на 21.03.22", - говорится в сообщении официального Telegram-канала "Выборы президента КМА".
"Теперь Кабмин должен уволить меня с должности главы Национального агентства - и тогда выйдет приказ МОН о моем назначении на должность президента НаУКМА", - сказал Квит.
После этого он официально вступит в должность президента академии.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и будет приказ о новых выборах, поскольку предыдущие прошли с нарушением процедур.
- 2 февраля стало известно, что МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки", победитель выборов Квит планирует обратиться в суд. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента НаУКМА.
- 3 февраля студенты вуза поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
- После этого в Киеве прошел ряд акций протеста с требованием отставки министра образования.
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