Квин рассказала, при каких условиях США могут признать геноцид украинцев со стороны РФ
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты признают геноцид украинцев со стороны РФ в том случае, если будет дано соответствующее юридическое определение
Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина .
"Для того чтобы что-то назвать геноцидом - есть юридическая процедура, есть суды. Не то что я говорю, что такого не будет, но этому нужно дать юридическое определение", - сказала Квин.
Дипломат напомнила, что президент США Джо Байден назвал совершенные в Украине российскими военными преступления "очень похожим на геноцид". Однако, по ее словам, Вашингтон пока не хочет делать выводы.
"Мне кажется, что это должен быть международный суд, а также, что за этим решением должны последовать санкции. Но после тех вещей, которые мы видели в Буче, в международный суд следует обратиться", - подытожила Квин.
- Напомним, парламенты Канады , Литвы, Латвии и Эстонии уже определили преступления России на Украине геноцидом украинцев.
- Сенат Чехии 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления русской армии в Украине.
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