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Главная война с Россией Квин рассказала, при каких условиях США могут признать геноцид украинцев со стороны РФ

Квин рассказала, при каких условиях США могут признать геноцид украинцев со стороны РФ

14 мая, 2022 суббота
22:09
война с Россией

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты признают геноцид украинцев со стороны РФ в том случае, если будет дано соответствующее юридическое определение

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина .

"Для того чтобы что-то назвать геноцидом - есть юридическая процедура, есть суды. Не то что я говорю, что такого не будет, но этому нужно дать юридическое определение", - сказала Квин.

Дипломат напомнила, что президент США Джо Байден назвал совершенные в Украине российскими военными преступления "очень похожим на геноцид". Однако, по ее словам, Вашингтон пока не хочет делать выводы.

"Мне кажется, что это должен быть международный суд, а также, что за этим решением должны последовать санкции. Но после тех вещей, которые мы видели в Буче, в международный суд следует обратиться", - подытожила Квин.

  • Напомним, парламенты Канады , Литвы, Латвии и Эстонии уже определили преступления России на Украине геноцидом украинцев.
  • Сенат Чехии 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления русской армии в Украине.

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Россия
геноцид
США
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