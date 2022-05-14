Квин рассказала, при каких условиях США могут признать геноцид украинцев со стороны РФ

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина .

"Для того чтобы что-то назвать геноцидом - есть юридическая процедура, есть суды. Не то что я говорю, что такого не будет, но этому нужно дать юридическое определение", - сказала Квин.

Дипломат напомнила, что президент США Джо Байден назвал совершенные в Украине российскими военными преступления "очень похожим на геноцид". Однако, по ее словам, Вашингтон пока не хочет делать выводы.

"Мне кажется, что это должен быть международный суд, а также, что за этим решением должны последовать санкции. Но после тех вещей, которые мы видели в Буче, в международный суд следует обратиться", - подытожила Квин.

Напомним, парламенты Канады , Литвы, Латвии и Эстонии уже определили преступления России на Украине геноцидом украинцев.

Сенат Чехии 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления русской армии в Украине.