Об этом пишет The Hollywood Reporter .

Рабочее название ленты – "Кинокритик". Отмечается, что прототипом могла стать скандальная Полин Кель, одна из самых известных кинокритиков всех времен.

Источники сообщают, что уже на этой неделе будет определена студия, которая будет снимать фильм.

Издание отмечает, что Тарантино многие годы заявлял, что хочет снять 10 фильмов и уйти на пенсию в 60 лет. Эта лента и должна стать десятой в карьере режиссера (если считать "Убить Билла" как один фильм), а 27 марта режиссеру исполнится 27 лет.

"Я хочу остановиться на определенном этапе. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии - последние четыре. Я занимаюсь своей фильмографией, и один плохой фильм заменяет три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была эта плохая, беззвучная комедия. Когда режиссеры устаревают, это некрасиво", – приводит цитату Тарантино The Hollywood Reporter. Такой комментарий он предоставил в 2012 году для Playboy.