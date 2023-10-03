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Квашеные огурцы на зиму. Простой рецепт
Соленые огурцы – это незаменимый вкус на столе, особенно, когда наступает холодная зимняя пора
Солим огурцы на зиму
Ингредиенты:
- огурцы – 1,3 кг
- два листа хрена
- два листа смородины
- два листа вишни
- два листа дуба
- два укропных зонтика
- два зубка чеснока
- острый перец – треть стручка
- соль – 60 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- промываем овощи и всю зелень
- очищаем чеснок
- замачиваем огурцы в холодной воде на пол часа
- нарезаем чеснок пластинками, а перец колечками
- на дно подготовленной банки выкладываем листья хрена, смородины, вишни и укропные зонтики.
- укладываем вертикально огурцы, чередуя их с перцем и чесноком
- наполняем банки доверху
- заливаем заготовки водой (примерно на половину)
- разводим соль в 100 мл воды
- вливаем в банки с огурцами
- доливаем обычную чистую воду в горлышко тары.
- закрываем капроновыми крышками.
Приятного аппетита!
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