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Квашеные огурцы на зиму. Простой рецепт

3 октября, 2023 вторник
13:00

Соленые огурцы – это незаменимый вкус на столе, особенно, когда наступает холодная зимняя пора

Солим огурцы на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы – 1,3 кг
  • два листа хрена
  • два листа смородины
  • два листа вишни
  • два листа дуба
  • два укропных зонтика
  • два зубка чеснока
  • острый перец – треть стручка
  • соль – 60 г

рецепт солоних огірків

Пошаговый рецепт приготовления:

  • промываем овощи и всю зелень
  • очищаем чеснок
  • замачиваем огурцы в холодной воде на пол часа
  • нарезаем чеснок пластинками, а перец колечками
  • на дно подготовленной банки выкладываем листья хрена, смородины, вишни и укропные зонтики.
  • укладываем вертикально огурцы, чередуя их с перцем и чесноком
  • наполняем банки доверху
  • заливаем заготовки водой (примерно на половину)
  • разводим соль в 100 мл воды
  • вливаем в банки с огурцами
  • доливаем обычную чистую воду в горлышко тары.
  • закрываем капроновыми крышками.

Приятного аппетита!

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