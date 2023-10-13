Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева

Об этом информирует прессслужба .

"НАПК надеется, что последние громкие задержания судей, в том числе председателя Верховного суда, приведут к тому, что все решения судей во время осуществления правосудия и за пределами исполнения обязанностей во время войны и после победы Украины будут приниматься основываясь на ценности добродетели. Ведь в соответствии с Бенгальскими принципами поведения судей – доверие общества к судебной системе, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судебных органов занимает первостепенное место в современном демократическом обществе», – отметил Новиков.

Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции", судьям не разрешается принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодняшний день эта сумма составляет 2 684 грн).

Сообщается, что Князев нарушил это ограничение, получив подарок в виде аренды квартиры площадью 133 кв. м в Печерском районе (Липки) Киева по цене, значительно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. Согласно договору об аренде недвижимости, заключенному в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания за ежемесячную плату одна тысяча гривен.

НАПК направило протокол Князеву почтой и сообщило Совету судей Украины о его составлении.

По данным агентства, лицо, к которому применяется административная ответственность, имеет право предоставить свои объяснения и комментарии по содержанию протокола, а также обосновать причины своего отказа от его подписания. После получения отзывов от должностного лица, протокол будет отправлен в суд для рассмотрения.

Что известно о деле Князева

15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого , которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового председателя Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, его оставили под стражей.

Позже, 11 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Его будут содержать под стражей до 8 сентября.

5 сентября стало известно, что Князеву снизили размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.

6 сентября Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-главы Верховного суда Всеволода Князева до 16 октября. Ему разрешено заплатить залог в размере 55 млн. грн.

26 сентября Апелляция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 сентября оставила экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 до 45 млн. гривен.

3 октября САП и НАБУ завершили досудебное расследование дела против бывшего председателя Верховного суда. Его действия квалифицировали как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

12 октября Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение, достигнутое между прокурором и адвокатом Олегом Горецким, который был разоблачен на получении взятки в размере 2,7 млн долларов вместе с экс-председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.