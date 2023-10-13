Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева

Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева

13 октября, 2023 пятница
11:43
Криминал

Александр Новиков, глава Национального агентства по предотвращению коррупции, отметил нарушение экс-председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым о приеме подарков

Об этом информирует прессслужба .

"НАПК надеется, что последние громкие задержания судей, в том числе председателя Верховного суда, приведут к тому, что все решения судей во время осуществления правосудия и за пределами исполнения обязанностей во время войны и после победы Украины будут приниматься основываясь на ценности добродетели. Ведь в соответствии с Бенгальскими принципами поведения судей – доверие общества к судебной системе, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судебных органов занимает первостепенное место в современном демократическом обществе», – отметил Новиков.

Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции", судьям не разрешается принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодняшний день эта сумма составляет 2 684 грн).

Сообщается, что Князев нарушил это ограничение, получив подарок в виде аренды квартиры площадью 133 кв. м в Печерском районе (Липки) Киева по цене, значительно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. Согласно договору об аренде недвижимости, заключенному в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания за ежемесячную плату одна тысяча гривен.

НАПК направило протокол Князеву почтой и сообщило Совету судей Украины о его составлении.

По данным агентства, лицо, к которому применяется административная ответственность, имеет право предоставить свои объяснения и комментарии по содержанию протокола, а также обосновать причины своего отказа от его подписания. После получения отзывов от должностного лица, протокол будет отправлен в суд для рассмотрения.

Что известно о деле Князева

15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого , которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового председателя Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, его оставили под стражей.

Позже, 11 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Его будут содержать под стражей до 8 сентября.

5 сентября стало известно, что Князеву снизили размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.

6 сентября Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-главы Верховного суда Всеволода Князева до 16 октября. Ему разрешено заплатить залог в размере 55 млн. грн.

26 сентября Апелляция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 сентября оставила экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 до 45 млн. гривен.

3 октября САП и НАБУ завершили досудебное расследование дела против бывшего председателя Верховного суда. Его действия квалифицировали как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

12 октября Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение, достигнутое между прокурором и адвокатом Олегом Горецким, который был разоблачен на получении взятки в размере 2,7 млн долларов вместе с экс-председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.

Новости
НАБУ
НАПК
новости Киева
Читайте также:
11 октября, 2023 среда
Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире
корабель "Павел Державін"
12 октября, 2023 четверг
"Это новейший корабль ближней морской зоны": в ВМС рассказали подробности о поврежденнном судне "Павел Державин" Черноморского флота РФ
Аеропорт Алеппо
12 октября, 2023 четверг
Израиль нанес удары по сирийскому аэропорту Алеппо и аэродрому Дамаска, - СМИ
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
12:18
Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая
12:16
Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
12:16
В заложниках у ХАМАС могут быть украинцы, – посол в Израиле Корнийчук
12:06
Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться
12:01
Министр обороны США Остин приехал в Израиль
11:50
ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список
11:44
В субботу до +25 °C, однако в воскресенье ожидается похолодание: прогноз на выходные от Натальи Диденко
11:33
РФ вывела в Черное море 6 кораблей, один из них – ракетоноситель
11:25
Чарльз Браун
Подготовка военных и восстановление подразделений: Залужный впервые поговорил с новым командующим армией США Брауном
11:22
Инфографика
Курс валют на 13 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:19
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:07
Как недобропорядочные судьи убегают в почетную отставку
10:51
Обновлено
РФ ударила по центру Покровска: по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возле Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвал министра обороны Израиля дураком, а Хезболлу "очень умной", Белый дом и влиятельные республиканцы отреагировали
10:42
Смартфон
В Минцифри заявили о критической ситуации с интернет-провайдерами в Киеве: не готовы к обесточениям
10:32
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: правоохранители задержали одессита
10:12
Минздрав расширил список специалистов, которые могут производить переливание крови от донора
10:06
Эксклюзив
Горловское направление связано с Авдеевским, враг усилил обстрелы, техника идет неустанным потоком, - военный Иевлев
09:50
луна
"Дороги на Луне": ученые планируют "растопить" лунную пыль и сделать спутник Земли более доступным для исследований
09:37
Лидер гонки за должность спикера Палаты представителей США Скализ снял свою кандидатуру. Причина
09:36
В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми
09:33
Эксклюзив
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
09:33
Укрзализныци не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – до 50%, - Лященко
09:17
Эксклюзив
Разминирование Черного моря касается всех стран, имеющих выход к воде, - Гуменюк
09:14
ВАКС утвердил соглашение прокурора с адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на взятке $2,7 млн
09:07
Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине
09:06
Эксклюзив
В Купянском районе оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию, - и.о. начальника РВА
08:58
Обзор
В Польше пройдут самые важные выборы с 1989 года, немцы боятся, что ВСУ уничтожат их ракетами Крымский мост. Акценты мировых СМИ 13 октября
08:40
Боевики ХАМАС собирали пожертвования в криптовалюте из-за соцсетей, - CNN
08:40
Ташева: государство не будет преследовать жителей ТОТ за получение паспорта РФ
08:35
нефть
Нефть Brent подорожала до $86,50 за баррель на фоне ужесточения санкций США против РФ
08:26
Интервью
Внимание к Украине в американском обществе сейчас на четвертом месте, - Питер Померанцев
08:19
OPINION
Николай Княжицкий
15 октября – премьера фильма о запрете деятельности российской церкви
08:07
Инфографика
Силы обороны ликвидировали 1030 окупантов, 26 танков и 44 артсистемы, - Генштаб
07:55
Число погибших в Газе превысило 1500 человек
07:55
За 30 лет Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда, - ученые
07:35
Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР
07:23
Латвия
Латвия закрывает КПП на границе с РФ, который Кремль определил пунктом въезда украинцев
07:10
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора в Газе и Ливане
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV