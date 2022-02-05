"Квартал 95" просит немцев не называть их "российским шоу"

Соответствующее заявление сегодня, 5 февраля 2022 года, обнародовано официальным фейсбуком компании, информирует Еспресо.TV.



"Студия "Квартал 95" была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!" - подчеркивают актеры.



Своих партнеров в ФРГ, фирму - организатора концертов Hamburg - meine Stadt они просят "срочно" исправить объявление и извиниться, поскольку текущая подача их как "россиян", по мнению "Квартала 95", является "дискредитацией",



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"В случае повторения таких ситуаций Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без уведомления прокатчика", - резюмируется в обращении.



При этом в комментариях к сообщению пользователи Facebook обвиняют кварталовцев:



"Если говорят по-русски, то все думают, что россияне. Ну, логично же".

Выступления "Квартала 95" как в Украине, так и за рубежом идут на русском языке.