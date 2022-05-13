Об этом идет речь на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Следовательно, будет запрещено продавать России: квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним; микроскопы; оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов; оборудование для производства органических светодиодов; оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем; оборудование для производства водородного топлива

Также под ограничения для экспорта подпадают: вакуумные насосы; охлаждающие оборудования, рассчитанные на экстремально низкие температуры, а также его компоненты; устройства числового программного управления для станков и полимеров.

Ограничение одобрено правительством страны и вступит в силу 20 мая.

Ранее Япония объявила о санкциях против России, в частности, японское министерство иностранных дел расширило санкционные списки на 133 человека из РФ и ЛДНР, а также 70 компаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb