Квантовые компьютеры и 3D-принтеры: Япония расширила список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в РФ
Японские власти расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Среди них – 3D-принтеры, полимеры и оборудование для проведения квантовых вычислений
Об этом идет речь на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Следовательно, будет запрещено продавать России: квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним; микроскопы; оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов; оборудование для производства органических светодиодов; оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем; оборудование для производства водородного топлива
Также под ограничения для экспорта подпадают: вакуумные насосы; охлаждающие оборудования, рассчитанные на экстремально низкие температуры, а также его компоненты; устройства числового программного управления для станков и полимеров.
Ограничение одобрено правительством страны и вступит в силу 20 мая.
- Ранее Япония объявила о санкциях против России, в частности, японское министерство иностранных дел расширило санкционные списки на 133 человека из РФ и ЛДНР, а также 70 компаний.
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