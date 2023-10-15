Квалифицированные медицинские специалисты и оборудование нужны в прифронтовых больницах – Ирина Рыбинкина

Это Ирина Рыбинкина подчеркнула в программе "Война и волонтеры", ведущей "Еспресо".

"Я была в одном из госпиталей, когда появились снайперы. У нас были постоянные пулевые ранения. Эти пациенты тяжелые и отнимают много времени. Если им в первое время не оказать квалифицированную помощь, дальше их состояние только может ухудшаться, - отмечает Ирина Рыбинкина. "Сколько бы их не эвакуировали, они, бывает, даже не доезжают. Поэтому специалисты и оборудование нужны там. Даже если что-то прилетит туда, где мы поставили на миллионы гривен оборудование, безразлично, ведь до этого мы спасли множество жизней. Я считаю, нужно концентрироваться на больницах, которые сейчас принимают таких тяжелых.У нас большой акцент на реабилитации.Там есть невероятная государственная помощь. Я вижу, насколько они обеспечены и классно работают. А вот в этих прифронтовых зонах хуже.У них даже оборудование, которое было поставлено в начале полномасштабного вторжения сейчас уже ломается и не работает. Потому что они работают постоянно. Мы привозили наркозные станции. Врачи отказывались их брать, потому что они большие. Я уговаривала взять их. Я понимаю, что они работают в тяжелейших условиях, но с другой стороны, если у нас есть возможность обеспечить эти больницы и работать с этими хирургическими группами или больницами, мы это всегда делаем".

Ирина Рыбинкина говорит, что на медицину труднее привлекать спонсоров. Ведь прежде всего люди сбрасывают средства на военную помощь.

"В медицине делать сборы сложно, потому что оборудование очень дорогое, если оно новое и работает. К примеру, один газовый анализатор стоит 400 тысяч гривен. Это маленькая штучка, как раскладывающийся айфон, но в помощи пациентам она бесценна. Но с другой стороны на эти деньги можно купить дрон. Поэтому у нас всегда идет такая дискуссия и чем дальше, тем сложнее найти финансовые возможности, чтобы купить то, что действительно нужно больницам", - подытожила Ирина Рыбинкина.