Квалификация к Евро-2024: Украина минимально уступила Италию

Об этом сообщает Эспрессо TV.

Италия очень активно начала матч. Сборная Украины прижалась к своим воротам и никак не могла зацепиться за мяч.

На 13-й минуте усилия итальянцев материализовались в первый гол. Правда, не обошлось без нефатра для сине-желтых. Давиде Фраттези после ошибки поскользнувшегося на поле Георгия Судакова получил мяч от Николо Дзаньоло в штрафной и точно пробил низом.

Сборная Италии решила не сбавлять темп. И после нескольких опасных атак на 29 минуте мяч вторично оказывается в воротах украинцев, судья сначала фиксирует во Фраттеге офсайд, но после просмотра видеоповтора засчитывает гол.

Только после этого сборная Италия сняла осаду ворот Украины. И украинцы сразу расправили крылья. На этой позиции оказывались Артем Довбик и Виталий Миколенко, но забил Андрей Ярмоленко, оказавшись в совсем не привычной для себя позиции на 41 минуте матча.

Украинцы нанесли сразу несколько ударов по воротам Джанлуиджи Доннаруммы, в результате мяч оказался у Ярмоленко, который с близкого расстояния отправил его в сетку.

Во втором тайме рисунок игры почти не изменился: итальянцы давили, а украинцы периодически выбегали в контратаку. Но ни одна из команд так и не смогла забить.

Евро-2024

Квалификация. Группа C

6-й тур

Италия – Украина 2:1

Голы : Фраттези, 13, 29 - Ярмоленко, 41

Италия : Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко (Бираги 58), Локателли, Барелла (Кристане 84), Фраттези, Дзаньоло (Орсолини 72), Распадори (Ретеги 72), Дзакканьи (Ньон)

Украина : Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зинченко (Буяльский 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбык (Яремчук 58), Цыганков (Ванат 75)

Предупреждения : Миколенко 38, Конопля 62, Степаненко 76, Забарный 78

Сборная Украины по отбору на Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.