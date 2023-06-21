Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 20 июня
Во вторник, 20 июня, были сыграны заключительные матчи 4-го тура отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 4-й тур
20 июня
Шотландия – Грузия 2:0
Голы: Макгрегор, 9, Мактоминей, 47
Фарерские острова – Албания 1:3
Голы: Фере, 45+1 - Байрами, 20, Асллани, 51, Мучи, 90+1
Венгрия – Литва 2:0
Голы: Варга, 32, Шаллай, 83
Норвегия – Кипр 3:1
Голы: Солбаккен, 12, Холланд, 56 (пен.), 60 - Кастанос, 90+3
Молдова – Польша 3:2
Голы: Николаеску, 48, 79, Бабогло, 85 - Милик, 12, Левандовски, 34
Лихтенштейн – Словакия 0:1
Гол: Вавро, 45+1
Исландия - Португалия 0:1
Гол: Роналду, 89
Эстония – Бельгия 0:3
Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90
Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2
Голы: Санчес, 4, Синани, 74
Болгария – Сербия 1:1
Голы: Десподов, 47 - Лазович, 90+6
Австрия – Швеция 2:0
Голы: Баумгартнер, 81, 89
- 19 июня в Трнаве сборная Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты.
- 20 июня в 4 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Молдовы неожиданно победила Польшу.
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