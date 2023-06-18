Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 17 июня
В субботу, 17 июня, были сыграны 11 матчей 3-го тура квалификации Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
17 июня
Группа А
Норвегия – Шотландия 1:2
Голы: Холланд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89
Кипр – Грузия 1:2
Голы: Питтас, 39 (пен.) – Микаутадзе, 31, Давиташвили, 84
Группа Е
Албания – Молдова 2:0
Голы: Асани, 52, Байрамы, 76
Фареры - Чехия 0:3
Голы: Крейчи, 15, Черны, 44, 75
Группа F
Азербайджан – Эстония 1:1
Голы: Кривоцюк, 62 - Саппинен, 27
Бельгия – Австрия 1:1
Голы: Лукаку, 61 – Мангала, 22 (авт.)
Группа G
Болгария - Болгария 1:1
Голы: Гирдвайнис, 15 – Петков, 27
Черногория – Венгрия 0:0
Группа J
Люксембург – Лихтенштейн 2:0
Голы: Синани, 59, Жерсон, 89
Исландия - Словакия 1:2
Голы: Финнбогасон, 41 – Куцка, 27, Суслов, 69
Португалия – Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Силва, 44, Фернандеш, 77, 90+3
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В пятницу, 16 июня, сборная Украины сыграла в Скопье против Северной Македонии в матче квалификации Евро-2024. Еспресо провел текстовые онлайн игры.
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