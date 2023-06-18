Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 17 июня

Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 17 июня

18 июня, 2023 воскресенье
07:00
Спорт

В субботу, 17 июня, были сыграны 11 матчей 3-го тура квалификации Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 3-й тур

17 июня

Группа А

Норвегия – Шотландия 1:2

Голы: Холланд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89

Кипр – Грузия 1:2

Голы: Питтас, 39 (пен.) – Микаутадзе, 31, Давиташвили, 84

Группа Е

Албания – Молдова 2:0

Голы: Асани, 52, Байрамы, 76

Фареры - Чехия 0:3

Голы: Крейчи, 15, Черны, 44, 75

Группа F

Азербайджан – Эстония 1:1

Голы: Кривоцюк, 62 - Саппинен, 27

Бельгия – Австрия 1:1

Голы: Лукаку, 61 – Мангала, 22 (авт.)

Группа G

Болгария - Болгария 1:1

Голы: Гирдвайнис, 15 – Петков, 27

Черногория – Венгрия 0:0

Группа J

Люксембург – Лихтенштейн 2:0

Голы: Синани, 59, Жерсон, 89

Исландия - Словакия 1:2

Голы: Финнбогасон, 41 – Куцка, 27, Суслов, 69

Португалия – Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Силва, 44, Фернандеш, 77, 90+3

Криштиану Роналду
Эрлинг Холанд
Читайте также:
Каховська ГЕС
17 июня, 2023 суббота
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
Мирослав Гай
Автор Мирослав Гай
16 июня, 2023 пятница
Заявление об отстранении Залужного от должности имеет признаки государственной измены
Міхеїл Саакашвілі
17 июня, 2023 суббота
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
18 июня
06:49
В Швейцарии вспыхнул и упал воздушный шар: 7 человек пострадали
06:30
OPINION
Николай Княжицкий
Украина победит, будет у НАТО и ЕС, и ни один соседский варвар нам не будет угрожать
06:25
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом
01:56
Кривой Рог
В Кривом Роге прогремели взрывы: в ВС заявили о возможной работе ПВО
00:29
война против РФ ВСУ
Американское издание The American Conservative обвинило США в войне в Украине
2023, суббота
17 июня
23:42
Отбор на Евро-2024: Бельгия и Австрия сыграли вничью в центральном матче дня
23:09
Подрыв Каховской ГЭС: МВД заявило об увеличении числа погибших
22:51
"Реал" оформил неожиданный трансфер форварда взамен Бенземы
22:40
Эксклюзив
Виталий Портников
Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины, - Портников
22:11
Обновлено
В Херсоне прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:00
Эксклюзив
Реджеп Тайип Эрдоган
Надо готовиться к очень сложным отношениям между Турцией и США, - эксперт-международник Семиволос
21:44
Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины
21:36
На Херсонщине силы ПВО сбили два беспилотника
21:25
Эксклюзив
Россияне подрывом плотины Каховской ГЭС преследовали цель уменьшить линию столкновения и уплотнить свои войска, - военный эксперт Селезнев
21:21
Норвегия потеряла победу над Шотландией в отборе на Евро-2024
21:12
Песков заявил, что шансов у "зернового соглашения" нет
21:11
Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO
20:37
Азар
Самый дорогой футболист в истории "Реала" задумался над завершением карьеры
20:31
Азербайджан перестанет выдавать визы гражданам Ирана в аэропортах, - СМИ
20:22
"Боже, храни королеву": Байден в речи о контроле над оружием
20:19
Матч "Барселоны" против любителей: футболист Северной Македонии унизил сборную Украины
20:03
OPINION
Обвинять нас в "расчеловечивании" неадекватно
20:00
Эксклюзив
Путин боится последствий контрнаступления ВСУ, потому что не понимает, куда сможет дойти украинская армия, - Фейгин
19:54
Россияне вывозят около 300 детей из оккупированного Бердянска в Чувашию
19:40
Байден заявил, что не будет упрощать Украине путь в НАТО
19:24
Эксклюзив
К Ирану есть вопросы, но он придерживается обязтельств по договору о нераспространении ядерного оружия, - эксперт по ядерной безопасности Подвиг
19:11
Эксклюзив
Если не деоккупировать Крым, РФ сможет в дальнейшем нападать на Украину, - генерал Ходжес
19:07
Россияне обустроили остров Джарылгач под полигон, где проводят военные учения
18:47
Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения - Шмыгаль
18:35
ЕС назвал бесполезным делом намерение России провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
18:29
Обновлено
Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях. МИД Украины отреагировал
18:20
Россияне атаковали Козацкое на Херсонщинеи: есть погибший и раненые
18:11
OPINION
Телеграм-каналы, а зачем вы подрываете обороноспособность государства?
18:09
Дания готова передать истребители F-16 Украине только с согласия США
18:05
OPINION
Наши ветераны: новая надежда или скрытая угроза?
18:00
Эксклюзив
Надеюсь, в Вильнюсе Запад даст понять, что будущее Украины – в НАТО, – генерал Ходжес
17:54
В Киевской области восстановили еще один мост через реку Ирпень
17:51
Бригада, которая вгрызается в Марьинку: Порошенко привез 79-й ОДШБр три авторемонтные мастерские и противоланцетные сетки
17:42
Двое правоохранителей из Полтавы развлекались в лесополосе с 15-летней девушкой. Одного уже задержали
17:30
Эксклюзив
Саммит НАТО в Вильнюсе будет учитывать ход контрнаступления ВСУ, - Фейгин
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV