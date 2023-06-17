Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 16 июня

Закупили некачественную амуницию для ВСУ более чем на 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и пособнику объявили подозрение

"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных