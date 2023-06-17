Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 16 июня
В пятницу, 16 июня, были сыграны 12 матчей 3-го тура квалификации Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Группа B
Греция – Ирландия 2:1
Голы: Бакасетас, 15 (пен.), Масурас, 49 – Коллинз, 27
Франция - Гибралтар 0:3
Голы : Жиру, 3, Мбаппе, 45+3 (пен.), Муэли, 78 (авт.)
Группа С
Мальта – Англия 0:4
Голы : Апап, 8 (авт.), Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Уилсон, 83
Северная Македония – Украина 2:3
Голы: Барди, 31 (пен.), Эльмас, 39 – Забарный, 63, Конопля, 67, Цыганков, 83
Группа D
Уэльс - Армения 2:4
Голы: Джеймс, 10, Уилсон, 72 – Селарраян, 19, 75, Ранос, 30, 66
Латвия – Турция 2:3
Голы: Эмсис, 51, Тоберс, 90+4 – Бардакчи, 22, Ундер, 61, Кахведжи, 90+5
Группа H
Финляндия – Словения 2:0
Голы: Похянпало, 13, Антман, 64
Дания – Северная Ирландия 1:0
Гол: Винд, 47
Сан-Марино - Казахстан 0:3
Голы: Вороговский, 37, Тагиберген, 64 (пен.), Зайнутдинов, 90+5
Группа I
Андорра – Швейцария 1:2
Голы: Виейра, 67 – Фройлер, 7, Амдуни, 32
Беларусь – Израиль 1:2
Голы: Эбонг, 16 – Вайссман, 85 (пен.), Глух, 90+2
Косово - Румыния 0:0
- В пятницу, 16 июня, сборная Украины сыграла в Скопье против Северной Македонии в матче квалификации Евро-2024. Еспресо провел текстовые онлайн игры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное