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Квалификация Евро-2024: расписание матчей и трансляций 16 июня

16 июня, 2023 пятница
10:40
Спорт

Сегодня, 16 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Следующие две игры сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024. Сегодня, 16 июня, команда Сергея Реброва встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты.

Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.

Медиасервис Megogo и региональные каналы "Общественного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

Расписание матчей и трансляций Евро-2024

Евро-2024

Квалификация. 3-й тур

16 июня

Группа B

21:45 Греция – Ирландия (Трансляция – Megogo)

21:45 Гибралтар – Франция (Megogo)

Группа С

21:45 Мальта – Англия (Megogo)

21:45 Северная Македония – Украина (Megogo и региональные каналы "Общественного")

Группа D

21:45 Уэльс - Армения (Megogo)

21:45 Латвия - Турция (Megogo)

Группа H

19:00 Финляндия – Словения (Megogo)

21:45 Дания - Северная Ирландия (Megogo)

21:45 Сан-Марино - Казахстан (Megogo)

Группа I

21:45 Андорра – Швейцария (Megogo)

21:45 Беларусь – Израиль

21:45 Косово - Румыния (Megogo)

Сборная Украины
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