Квалификация Евро-2024: расписание матчей и трансляций 16 июня
Сегодня, 16 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Следующие две игры сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024. Сегодня, 16 июня, команда Сергея Реброва встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты.
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.
Медиасервис Megogo и региональные каналы "Общественного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Расписание матчей и трансляций Евро-2024
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Группа B
21:45 Греция – Ирландия (Трансляция – Megogo)
21:45 Гибралтар – Франция (Megogo)
Группа С
21:45 Мальта – Англия (Megogo)
21:45 Северная Македония – Украина (Megogo и региональные каналы "Общественного")
Группа D
21:45 Уэльс - Армения (Megogo)
21:45 Латвия - Турция (Megogo)
Группа H
19:00 Финляндия – Словения (Megogo)
21:45 Дания - Северная Ирландия (Megogo)
21:45 Сан-Марино - Казахстан (Megogo)
Группа I
21:45 Андорра – Швейцария (Megogo)
21:45 Беларусь – Израиль
21:45 Косово - Румыния (Megogo)
- 12 июня Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Германией . Эспрессо провел текстовые онлайн игры.
- Во время матча Германия - Украина болельщики провели флешмоб в благодарность за предоставленные ВСУ танки Leopard.
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ничью 3:3 в товарищеском матче с Германией достойным результатом.
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