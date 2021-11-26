Квалификация ЧМ-2022: результаты жеребьевки плей-офф
Сегодня, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторыми команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.
Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.
Сборные разбили на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Сборная Украины попала в квартет А. В полуфинале команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
Квалификация ЧМ-2022
Плей-офф. Полуфиналы
Квартет А
Шотландия – Украина
Уэльс – Австрия
Квартет B
Россия - Польша
Швеция – Чехия
Квартет C
Италия – Северная Македония
Португалия – Турция
Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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