Квадратный метр разминированной после оккупации земли стоит $3-4, - глава правления Ассоциации саперов Украины
Глава правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга рассказал, что стоимость разминирования одного квадратного метра земли после оккупации россиянами достигает 3-4 долларов США
Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"В 2021 г. мы подсчитывали, что квадратный метр уже очищенной и переданной конечному пользователю земли стоил 3-4 доллара США. Мы уже имеем пример гуманитарного разминирования. Начиная с 2016 г., в Украину зашли первые международные неправительственные организации и начали работать как операторы противоминной деятельности. Мы сформировались в 2018 г. и в следующем году приступили к выполнению задач на Востоке Украины. Для Украины это не новое, но новое для Киевщины, Сумщины и Черниговщины", - отметил Пистрюга.
Глава правления также объяснил, какие бывают виды разминирования.
"Разминирование разное: оперативное - когда на вызов приезжают пиротехники и обезвреживают взрывоопасный предмет; боевое разминирование - больше к военным; гуманитарное - долговременное и сплошное, дает гарантии качества и безопасности, в которых нуждаются фермеры и аграрии", - отметил Тимур Пистрюга.
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