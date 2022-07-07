Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"В 2021 г. мы подсчитывали, что квадратный метр уже очищенной и переданной конечному пользователю земли стоил 3-4 доллара США. Мы уже имеем пример гуманитарного разминирования. Начиная с 2016 г., в Украину зашли первые международные неправительственные организации и начали работать как операторы противоминной деятельности. Мы сформировались в 2018 г. и в следующем году приступили к выполнению задач на Востоке Украины. Для Украины это не новое, но новое для Киевщины, Сумщины и Черниговщины", - отметил Пистрюга.

Глава правления также объяснил, какие бывают виды разминирования.

"Разминирование разное: оперативное - когда на вызов приезжают пиротехники и обезвреживают взрывоопасный предмет; боевое разминирование - больше к военным; гуманитарное - долговременное и сплошное, дает гарантии качества и безопасности, в которых нуждаются фермеры и аграрии", - отметил Тимур Пистрюга.

23 июня спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки.

МВД Украины сориентировало подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года: нужно разминировать не менее 270 тыс. квадратных километров.

24 июня пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий предположил, что для разминирования территорий Украины понадобится около 10 лет .

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