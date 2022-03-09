"Кузница на Рыболовном" передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины

"У нас есть кому воевать. Есть чем воевать. Мы на своей земле, мы своего не отдадим. Победа будет за нами", – говорит представитель ВСУ, лейтенант Максим Кодан.







"Этот "Покемончик" почти полностью изготовлен на "Кузнице на Рыболовном", все, кроме стволов. Все остальное изготовлено на нашем предприятии. Этот контракт был запланирован еще три года назад. Тысяча единиц на экспорт. Сегодня это позволяет защищать Украину", – говорит гендиректор завода Константин Картошкин.

"На сегодняшний день завод "Кузница на Рыболовском" изготовил большое количество пулеметов ПКМ. Это базовый пулемет для Вооруженных сил Украины", – сказал Петр Порошенко.

"У нас пулемет по штатному расписанию должен быть на отделение, три – на взвод, девять – на роту. Соответственно 27 – на батальон и около 70-80 – на бригаду", – объясняет пятый президент.







"Завод "Кузница на Рыболовном" передает нашим славным Вооруженным силам, в данном случае Сухопутным войскам пулеметное вооружение на шесть полноценных бригад. Сегодня треть из этого выходит для комплектации Сухопутных сил", – сообщил Петр Порошенко.



"Мы подчеркиваем, что это будет не только для обороны Киева. Это пойдет и на части Вооруженных сил, и терроборону, если будет принято решение Командующим Сухопутными силами. И для Чернигова, и для Харькова, и для Запорожья, и для обороны Николаева. Везде , где наши войска защищают Украину от агрессора", – объясняет Порошенко.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доукомплектовать все необходимые части. Мы работаем в очень эффективном сотрудничестве, и я хочу поблагодарить коллектив завода за то, что в эти времена они вывели людей и делают все, чтобы была проведена доукомплектация для повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины », – сказал Порошенко.

"Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины. Мы являемся частью Вооруженных Сил Украины. Потому что на сегодняшний день каждый украинец – это солдат, воин, который должен вместе бок о бок защищать родную землю. Независимо от того – ты на заводе или в терробороне, независимо от того есть ли ты в составе Вооруженных Сил. Поэтому общей нам всем победы", – говорит Петр Порошенко.