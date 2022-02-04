Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ

Об этом он написал на странице Facebook.



"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ.



Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях…



В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - рассказал нардеп.



Также он заявил, что работникам НАБУ известны все контакты – и нардеп, и его адвокат.



"Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день по официальному электронному адресу Национального антикоррупционного бюро Украины", – утверждает Кузьминых.



Он выразил готовность "отстаивать свою позицию в суде" и участвовать в следственных действиях.



Адвокат Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых 31 января по вызову детектива НАБУ не прибыл, потому что находился в больнице, о чем НАБУ в письменном виде проинформирована через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.



По ее словам, депутат по-прежнему находится в больнице и его ориентировочный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней.



Отмечается, что другие вызовы с датировкой повесток после даты 31.01.2022 ни нардеп, ни адвокат не получали.



"Все активные действия НАБУ в отношении Клиента начались с момента выявления Кузьминых С.В. коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громкие задержания по ст.208 УПК и документирование врачей работниками СБУ, с изъятием денежных средств, других доказательств. Но, как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны громкие фамилии чиновников. Кузьминых С.В. взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки", - утверждает адвокат.

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