Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ
Народный депутат Сергей Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск
Об этом он написал на странице Facebook.
"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ.
Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях…
В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - рассказал нардеп.
Также он заявил, что работникам НАБУ известны все контакты – и нардеп, и его адвокат.
"Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день по официальному электронному адресу Национального антикоррупционного бюро Украины", – утверждает Кузьминых.
Он выразил готовность "отстаивать свою позицию в суде" и участвовать в следственных действиях.
Адвокат Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых 31 января по вызову детектива НАБУ не прибыл, потому что находился в больнице, о чем НАБУ в письменном виде проинформирована через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.
По ее словам, депутат по-прежнему находится в больнице и его ориентировочный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней.
Отмечается, что другие вызовы с датировкой повесток после даты 31.01.2022 ни нардеп, ни адвокат не получали.
"Все активные действия НАБУ в отношении Клиента начались с момента выявления Кузьминых С.В. коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громкие задержания по ст.208 УПК и документирование врачей работниками СБУ, с изъятием денежных средств, других доказательств. Но, как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны громкие фамилии чиновников. Кузьминых С.В. взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки", - утверждает адвокат.
- Напомним, 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуга народа" Сергея Кузьминых.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.
- Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.
- Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.
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