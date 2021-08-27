Кузин заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще несколько лет

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина .

По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус мутирует и ежемесячно в мире могут появляться новые штаммы.



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"Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - заявил он.