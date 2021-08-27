Кузин заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще несколько лет
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что еще 2-5 лет в мире будет продолжаться пандемия COVID-19
Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина .
По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус мутирует и ежемесячно в мире могут появляться новые штаммы.
Читайте также: Локдаун могут ввести в ноябре, - Кузин
"Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - заявил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.34Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное