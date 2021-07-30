Кузин заявил, что более половины педагогов в Украине вакцинированы от COVID-19
Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине вакцинировали от коронавируса уже 51% педагогов
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua
"Сейчас 51% педагогов уже вакцинированы, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках. Надеемся, что еще 30%, которые нужны для открытия школ, успеют вакцинировать за август и мы сможем открывать школы", - сказал он.
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Кузин добавил, что порог установили для защиты педагогов.
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