Кузин заявил, что более половины педагогов в Украине вакцинированы от COVID-19

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua

"Сейчас 51% педагогов уже вакцинированы, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках. Надеемся, что еще 30%, которые нужны для открытия школ, успеют вакцинировать за август и мы сможем открывать школы", - сказал он.



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Кузин добавил, что порог установили для защиты педагогов.

