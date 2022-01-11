Кузин: в Украине с апреля могут ввести вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 лет

Об этом он сообщил в интервью BBC.



"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - сказал Кузин.



Он добавил, что рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было, то есть этот вопрос не рассматривался на уровне Европы.



"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – отметил главный санврач.

Напомним, Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет.

10 января президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить программу выплаты тысячи грн в рамках программы. Поддержка для граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс прививки против COVID-19.