Кузин: в Украине с апреля могут ввести вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 лет
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в апреле в Украине рассмотрят вопрос о вакцинации против коронавируса детей от 5 лет
Об этом он сообщил в интервью BBC.
"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - сказал Кузин.
Он добавил, что рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было, то есть этот вопрос не рассматривался на уровне Европы.
"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – отметил главный санврач.
- Напомним, Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет.
- 10 января президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить программу выплаты тысячи грн в рамках программы. Поддержка для граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс прививки против COVID-19.
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