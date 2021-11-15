Кузин: в Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от COVID
Все проведенные в Украине расследования смертей не выявили связи с прививкой от коронавируса
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.
"По последним данным, где-то 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество - это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это те случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе и умер в течение 30 дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию. Отдельно подчеркиваю, что здесь речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования связи с вакцинацией не выявили", - сказал Кузин.
Чиновник отметил, что научно доказанных данных о том, какие вакцины пациенты переносят лучше или хуже, нет.
"Пока у нас есть только статистика неблагоприятных случаев после иммунизации. Но опять же, она не говорит о том, что какая-то вакцина плохая или вызывает побочные реакции. Речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат. А реакция может быть на любую прививку, не только от COVID-19. Если мы говорим конкретно о неблагоприятных событиях после иммунизации против коронавирусной болезни, то CoviShield с начала вакцинальной кампании дала где-то 0,02% неблагоприятных случаев от общего количества сообщений о таких случаях после прививки. Вакцина CoronaVac - где-то 0,08%. Вакцина Pfizer - 0,01%, AstraZeneca - 0,02%, Moderna - 0,01-0,02%”, - рассказал Кузин.
По словам главного санврача, в Украине функционирует достаточно эффективная система фармакологического надзора за неблагоприятными событиями после иммунизации. Она работает в электронном формате и вся информация аккумулирована на уровне Государственного экспертного центра Минздрава.
- Напомним, по состоянию на 14 ноября полную вакцинацию от COVID-19 получил 21% украинцев .
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