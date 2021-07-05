Кузин спрогнозировал, когда украинцы смогут получить коллективный иммунитет от COVID-19
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца года
Об этом он заявил в эфире "ТСН" .
Кузин отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) коллективный иммунитет от коронавируса в стране формируется при вакцинации 75-80% населения.
"Поэтому, скорее всего, осенью мы столкнемся с новой волной коронавируса. Она может быть вызвана, как распространением инфекции среди невакцинированных или тех, кто не переболел, так и появлением в стране мутировавших штаммов, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. В Украине он тоже зарегистрирован и вероятно мы с ним будем сталкиваться осенью", - заявил он.
По его словам, в Минздраве планируют к осени сделать 10 млн прививок от коронавируса. Это позволит, с учетом переболевших, получить 50-60% иммунитета.
"А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу года", - отметил Кузин.
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