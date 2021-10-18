Кузин: Спад COVID-волны ожидается с середины ноября

Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.Нет.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", - отметил Кузин.

Он отметил, что сейчас, согласно статистике, начало активной волны коронавируса.

"Бремя этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - сказал главный санврач.

Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины. Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.

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