Кузин: Спад COVID-волны ожидается с середины ноября
Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в конце октября в Украине увеличится количество новых случаев COVID-19, однако с середины ноября заболеваемость пойдет на спад
Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.Нет.
"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", - отметил Кузин.
Он отметил, что сейчас, согласно статистике, начало активной волны коронавируса.
"Бремя этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - сказал главный санврач.
- Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины. Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.
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