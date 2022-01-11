Кузин: новый всплеск COVID-19 ожидается с января, а пик придется на февраль

Об этом пишет BBC Украина .



"Я надеюсь, что нет (новой волны еще нет - ред.). Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен", - сказал Кузин.



Он отметил, что не наблюдает ухудшения эпидситуации. Главный санврач Украины предположил, что "срабатывает послепраздничный период", когда люди откладывали визит в медики.



"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - заметил Игорь Кузин.



По его прогнозам, новый всплеск коронавируса будет длиться долго.



"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу", - добавил Кузин.



Кроме того, главный санитарный врач подчеркнул, что на показатель смертности из-за новой вспышки COVID-19 повлияют темпы вакцинации.



"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей", - подытожил он.

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