Кузин: новый всплеск COVID-19 ожидается с января, а пик придется на февраль
Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в конце января в Украине может произойти новая вспышка коронавируса
Об этом пишет BBC Украина .
"Я надеюсь, что нет (новой волны еще нет - ред.). Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен", - сказал Кузин.
Он отметил, что не наблюдает ухудшения эпидситуации. Главный санврач Украины предположил, что "срабатывает послепраздничный период", когда люди откладывали визит в медики.
"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - заметил Игорь Кузин.
По его прогнозам, новый всплеск коронавируса будет длиться долго.
"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу", - добавил Кузин.
Кроме того, главный санитарный врач подчеркнул, что на показатель смертности из-за новой вспышки COVID-19 повлияют темпы вакцинации.
"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей", - подытожил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.4
Покупка 27.4Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.89Продажа 31.32
- Актуальное
- Важное